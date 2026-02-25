Госуслуги в один клик: приложение «ЦОН» стало фаворитом среди казахстанцев

Госуслуги
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2025 году приложение установили более 2 млн человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане все больше выбирают самые удобные способы получения госуслуг. Одним из таких является мобильное приложение «ЦОН», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

В 2025 году приложение установили более 2 млн человек, а с начала 2026 года к ним присоединились ещё около 370 тысяч пользователей.

Через приложение можно заранее записаться в отделение, получить QR-талон, проверить статус заявки и отследить доставку документов. Самой популярной услугой остаётся получение цифрового талона.

«С момента запуска было оформлено более 3,5 млн цифровых талонов, что сэкономило время ожидания. Если нет времени на визит, можно воспользоваться видеоуслугой — получить консультацию или оформить услугу по видеосвязи. Даже часть автосервисов доступна онлайн: оформление договора купли-продажи авто, проверка истории машины, заказ госномеров и запись на экзамен на водительские права», – говорится в информации.

В госкорпорации добавили, что мобильное приложение «ЦОН» стало одним из главных и удобных способов общения граждан с государством онлайн.

В рамках года цифровизации и искусственного интеллекта сервис будет дальше развиваться, становиться проще и удобнее для каждого пользователя, добавили в Правительстве для граждан.

#ЦОН #смартфон #приложение

