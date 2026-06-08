Грузоперевозчики теперь могут онлайн получить разрешения на въезд в три страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале elicense.kz расширен список направлений для получения иностранных бланков разрешений (ИБР). Казахстанские грузоперевозчики теперь могут онлайн оформить разрешения на въезд в Азербайджан, Турцию и Кыргызстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал электронного правительства РК

ИБР – это документ, дающий казахстанскому перевозчику право транспортировать грузы по территории конкретного иностранного государства. Казахстан обменивается такими разрешениями на двусторонней основе.

Воспользоваться услугой могут юридические лица и ИП, чьи транспортные средства зарегистрированы в РК и имеют допуск к международным перевозкам.

«Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на elicense.kz, перейти в раздел «Транспорт» и выбрать услугу «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК». Далее – заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку. Срок оказания – 2 рабочих дня. Готовое разрешение поступает в личный кабинет на elicense.kz. Срок действия бланка – 30 дней, а стоимость – 1 МРП за бланк», – говорится в информации.

Напомним, на портале eGov.kz обновлены госуслуги по выдаче технического паспорта на объекты недвижимости, а также дубликата кадастрового паспорта. Теперь пользователи могут сразу оплатить услугу при подаче заявки и получить результат в электронном формате.