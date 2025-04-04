Готовится к изданию книга по фортификации Великой степи

Национальный курултай
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК провел Международную научно-практическую конференцию «Опыт музеефикации культурного наследия: традиции, инновации и перспективы»

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта по «Созданию Национального парка «Бозоқ» и приурочено к подготовке первого научного музейного издания по степной фортификации — «Бозок - оборонное зодчество великой степи».

Сегодня реконструкции и музеефикации археологических объектов являются приоритетными направлениями в сохранении культурного наследия. Музей-заповедник «Бозоқ» планирует проводить реконструкции входных порталов, требующих тщательного научного подхода и изучения международного опыта. В зарубежных странах музеефикация исторических объектов ведется на постоянной основе, и каждое решение принимается с учетом сохранения культурного кода. Этот аспект особенно важен при создании музейного пространства археологического парка «Бозоқ».

14 марта 2025 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании IV Национального Курултая:«Новое время ставит перед нами новые задачи. Исторический опыт показывает, что многие страны смогли совершить прорыв в своем развитии благодаря гармоничному синтезу традиций и инноваций. Точно так же и нам необходимо вписать нашу самобытную культуру в реалии современного мира».Целью конференции являлось обсуждение ключевых аспектов музеефикации и реконструкции археологических памятников и их интеграции в современную музейную среду. Особое внимание было уделено обмену опытом с экспертами музейного дела из России, Азербайджана и Турции, где активно реализуются проекты по сохранению и реконструкции исторических памятников. Международные практики демонстрируют, как музеефикация может стать не только инструментом сохранения исторического наследия, но и важным ресурсом для решения социальных, образовательных и экономических задач.

Кандидат исторических наук, этнограф, оружиевед, член Союза художников Казахстана и Академии художеств РК Калиолла Ахметжан представил доклад, посвященный научной реконструкции комплексов костюма и вооружения кочевых воинов. В своем выступлении он подробно рассмотрел современные методы воссоздания облика кимакских и кипчакских воинов, а также представил макеты осадно-оборонительного вооружения. Эти макеты планируется экспонировать в рамках реконструкции Южного входного портала археологического парка «Бозоқ». Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяганов своем выступлении подчеркнул важность соблюдения исторической достоверности при реконструкции, а также необходимость внедрения современных методов музеефикации памятников историко-культурного значения. Кроме того, он предложил названия для Северного и Южного входного порталов, основанные на семантике расположения древнего городища Бозок. Старший научный сотрудник музея «Бозоқ» ЕрболатРахманкуловпредставил доклад о реконструкции оборонительных порталов музея под открытым небом. В своей презентации он продемонстрировал 3D-модель фортификационного укрепления Южного входного портала, а также рассмотрел примеры международного опыта в данной сфере. Ерболат Жаксыбекович подчеркнул, что выбор данного объекта в качестве первоочередного для реконструкции обусловлен его ключевой ролью в фортификационной системе средневековых городов Казахстана. Южный портал выполняет функцию архитектурного маркера, формирующего узнаваемый облик комплекса, а также имеет символическое значение как элемент репрезентации военной истории через экспозицию осады города. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Бозоқ» ЗубайдаСурагановарассмотрела реконструкцию с этнографической точки зрения. В своем докладе она проанализировала семантическое значение оборонительных укреплений, их связь с историческим ландшафтом, топонимикой и мифологическими представлениями.

Также с докладами выступили специалисты в музеефикации и реконструкции историко-культурного наследия из России, Азербайджана и Турции. Отметились выступления таких музейного экспертов как, Игорь Скандаков, директор омского музея просвещения с докладом о опыте музеефикации археологических памятников в городской среде Омска, Салих Доган, музеевед, основатель и руководитель проекта стамбульского этнографического музея «дом тюркского мира» в Топкапы с темой  о музеефикации археологического наследия района Гебеклитепе, Аида Исмаилова, старший научный сотрудник национального музея истории азербайджана, доктор PhDс выступлением оновых подходах музеефикация археологических материалов в Азербайджане на примере Музея истории.

Международная конференция стала значимым шагом в развитии новых подходов к музеефикации и популяризации археологического наследия Казахстана. Обсужденные темы и представленные исследования способствуют дальнейшей реконструкции объектов историко-культурного наследия археологического парка "Бозок", который уже сегодня является важной частью культурного достояния страны.

#Казахстан #история #курултай

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