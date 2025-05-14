Выступая на прошедшем в Бурабае заседании Нацио­нального курултая, Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев особое внимание уделил воспитанию подрастающего поколения: «В прошлом году в школах была запущена программа «Біртұтас тәрбие». Ее принятие – это только начало, теперь эту программу необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководст­воваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат».

В народе издревле говорят: «Родина начинается с семьи». К сожалению, в нынешний век глобализации в обществе проявляются негативные явления. Пристрастие к наркотикам, зависимость от азартных игр и электронных сигарет быстро распространяются среди молодежи и наносят большой вред. Опас­нейшей социальной болезнью сегодня стала лудомания, из-за которой распадаются семьи и совершаются тяжкие преступления. Даже маленькие дети бывают вовлечены в онлайн-игры азартного характера. К сожалению, некоторые молодые люди, вместо того чтобы посвятить себя работе или получению образования, попадают в ловушку легких способов заработка. Их увлечение лотереями, букмекерскими конторами и онлайн-играми объясняется тем же.

Учитывая актуальность этой проблемы, Духовное управление мусульман Казахстана проводит системную работу по повышению роли семьи в современном обществе. В целях возрождения таких ценностей, как взаимная доброта, милосердие и человечность, ДУМК объявило 2025-й Годом ислама и семейных ценностей. В его рамках мы приступили к изданию детских книг «Моя любимая семья» и «Семейное счастье».

Президент на Национальном курултае особо отметил, что в обществе растет интерес к одеж­де в традиционном казахском стиле: «Ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Тем более что она очень гармонична и прекрасно смот­рится, особенно красиво в ней выглядят женщины».

Представители Женского сектора при ДУМК наряду с духовным просвещением девушек и женщин, посещающих мечети, уделяют особое внимание этике ношения одежды в соответствии с нашими национальными традициями в рамках шариата. Ими проведены республиканские мероприятия «Красивая одежда – украшение женщины», в которых приняли участие известные дизайнеры. Также Женский сектор организует выставку «Традицион­ный кимешек» и конкурс модной одежды. Надеемся, что эти инициативы получат поддержку со стороны общества.

Сотрудники Духовного управления вносят значительный вклад в пропаганду национальных ценностей среди населения. В течение священного месяца Рамазан в общественных местах звучали песни-жарапазаны, за праздничными столами разговения исполнялись назидательные произведения. Недавно мы организовали праздник Ораза айт в национальном стиле: во дворах мечетей устанавливали юрты, проводили национальные игры и культурные мероприятия. Пришедшим на праздничный намаз раздавали наурыз-коже и баурсаки.

На заседании Национального курултая Президент подчеркнул: «В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждой нашей культуре идеологии, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации».

Повышение религиозной грамотности и защита населения от чуждых религиозных течений – важнейшие задачи сотрудников ДУМК. На протяжении многих веков наша благородная религия сплачивала нацию и оставалась ее духовной опорой. Молодые люди, обратившиеся к вере, всегда стремятся творить добро. Однако не секрет, что некоторые юноши и девушки, не вникая в истинный смысл религиозных предписаний, попадают под влия­ние деструктивных организаций.

В прошлом году специалис­ты муфтията, ответственные за религиозную реабилитацию, провели свыше 10 тыс. личных встреч с населением. В течение года ДУМК привлекло к этой работе более 4 тыс. религиозных служащих. В результате 526 человек отказались от радикальных религиозных взглядов и адаптировались к традиционным исламским ценностям. В целом результативная информационно-разъяснительная работа была проведена с 1 083 верующими, находившимися под влиянием различных деструктивных религиозных течений.

В ряде регионов муфтият провел международные научно-прак­тические конференции «Ислам против терроризма», участники которых рассказали о негативных намерениях деструктивных организаций и об ущербе, который они наносят религиозной стабильности. Кроме того, были организованы индивидуальные разъяснительные мероприятия для граждан, отбывающих наказание в 50 учреждениях уголовно-исполнительной системы. Им было передано 1 400 экземпляров книг издательства Muftiyat. Стоит отметить, что за прошлый год муфтият выпустил 23 книги (общий тираж – более 100 тыс. экземпляров), в том числе «Бабалар ізімен: Қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп», «Ислам энциклопедиясы», «Қалып», «Ой салар оқиғалар», «Имандылық әліппесі».

Самостоятельное изучение религии на интернет-ресурсах – опасная тенденция, ведь социальные сети являются доступной трибуной для групп с негативными намерениями. В связи с этим специалисты отделов религиозной реабилитации и информации усиливают информационно-пропагандистскую работу в социальных сетях.

Мы живем в эпоху усиления информационного воздействия. Каждый человек, прикованный к экрану смартфона, находится в своем отдельном мире. В XXI веке мы должны пользоваться благами Интернета, но есть, к сожалению, немало представителей молодого поколения, которые, обманувшись негативной религиозной информацией во Всемирной сети, оказываются оторванными от общества. «Проповедям» деструктивных организаций особенно подвержены наши младшие братья и сестры в возрасте 14–25 лет.

В связи с этим мы сочли нужным дать молодежи несколько важных советов. Прежде всего следует уделять внимание получению правильного религиозного образования, которое является действенной силой против радикализма. Слава Аллаху, в системе Духовного управления сегодня работают образованные, мудрые учителя. Ответы на религиозные вопросы молодые люди могут получить у них. Кроме того, при муфтияте круглосуточно работает call-центр по номеру 8-707-233-30-30. Квалифицированные специалис­ты предоставляют оперативные ответы на казахском и русском языках.

Молодежи необходимо выработать привычку критически анализировать религиозную информацию, оценивая ее дос­товерность. Также следует научиться определять признаки деструктивных религиозных течений. Во многих случаях участники таких организаций заявляют, что только они находятся «на пути истины», и при этом отрицают все другие религиозные направления. Деструктивные группы ограничивают возможность самостоятельно принимать решения, стремятся контролировать каждое действие человека. Для этого их лидеры призывают к изоляции от общества, к отрыву от семьи и близких.

Поэтому мы побуждаем уделять должное внимание правильному воспитанию молодежи. Родителям следует чаще общаться с детьми, наблюдать за их интересами и окружением. Хвала Всевышнему, теперь в нашей стране при мечетях работают центры семейного консультирования. На вопросы, связанные с институтом семьи, отвечают наши имамы.

Согласно действующему закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», запрещено незаконно проводить религиозную проповедь и распространять религиоз­ную литературу. Призывы к экстремистским и террористическим действиям – это серь­езное преступление. Если вы столкнетесь с сомнительной информацией или если вам и вашим близким угрожает опас­ность, необходимо сразу же связаться с представителями компетент­ных органов.

Молодежь всегда была основной движущей силой общества. Если мы сможем направить энергию, знания и стремления представителей молодого поколения на добрые дела, это принесет множество благ.