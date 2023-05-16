Готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню – Смаилов

Правительство
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Премьер указал на недостаточную работу уполномоченных органов по распашке защитных полос и очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабую оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании Правительства рассмотрели меры по обеспечению готовности к пожароопасному периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр отметил, что по прогнозам «Казгидромета» ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны.

«Это высокий риск пожаров. Уже наблюдается осложнение пожарной обстановки в ряде регионов. На прошлой неделе даже в столице ощущалось сильное задымление из-за пожаров на севере Казахстана и в приграничных областях России. При этом готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, это приводит к плачевным последствиям. Так, буквально на прошлой неделе во время тушения крупного пожара в Иле-Алатауском нацпарке погиб сержант Арслан Курманбеков.

«От имени Правительства и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Министерству по чрезвычайным ситуациям и акимату Алматы необходимо оказать помощь семье погибшего сержанта», - подчеркнул премьер.

Как отметил глава Правительства, с начала пожароопасного периода уже произошло свыше 120 значимых природных пожаров. Причем возникли они в большинстве случаев по вине людей. Зарегистрировано 14 случаев перехода огня с горящей травы и насаждений на жилые дома.

«Это результат недостаточной работы уполномоченных органов по распашке защитных полос и очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабая оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов. Данную работу нужно проводить в максимально сжатые сроки», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что необходимо активнее внедрять системы раннего обнаружения природных пожаров. Так, благодаря внедренной на территории национального природного парка «Бурабай» смарт-системе в прошлом году значительно сократились площади пожаров, снизился ущерб от них и повысилась оперативность реагирования.

«Этот опыт нужно использовать и в других природных парках, заповедниках», – отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства также обратил внимание еще на один важный момент: опыт прошлогоднего пожара в Костанайской области показал, что для оперативного тушения лесов министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям необходимо подготовить источники воды и пожарные пруды вблизи лесных насаждений для возможности водозабора не только пожарными автомобилями, но и вертолетами.

«В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами надо взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране», - подчеркнул он.

В заключение премьер-министр отметил необходимость продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах, выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров, активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

 

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