Готовность к совместным проектам

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Дина Махамбетова

Делегация из Турции во главе с заместителем министра сельского хозяйства ТР Эбубекиром Гизлигидером посетила Казахстан.

В ходе заседания «круглого стола» Эбубекир Гизлигидер и вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек рассмотрели вопросы семеноводства и ирригационных систем. Заместитель главы МСХ отметил, что Казах­стан активно сотрудничает с Турцией, и в данный момент ведутся переговоры о строительстве завода по водосберегательным технологиям.

От турецкой стороны поступило предложение провести 8-й саммит тюркоязычных государств по сельскому хозяйству ECOSA в Казахстане. Абулхаир Тамабек ответил, что министерство прорабатывает вопрос о проведении саммита совместно с международными выставками KazAgro⁄KazFarm.

Помимо этого, турецкая сторона попросила представить от Казахстана кандидатов для включения их в консультативный орган ECOSA, куда входят представители тюркоязычных стран. Вице-министр пообещал, что министерство займется данным вопросом.

Турецким делегатам проде­монст­рировали проект Smart Data Ukimet, который представляет собой совокупность инст­рументов по мониторингу экономического роста и исполнению государственных программ. Далее коллегам из Турции представили «Қазақстан Ғарыш Сапары» и рассказали, каким образом в Казахстане выявляют неиспользуемые cельскохозяйственные земли, в частности, с применением дистанционного зондирования Земли.

В этом помогает информационная система JerInSpectr, запущенная в 2022 году. Она позволяет осуществлять автоматизированный мониторинг и контроль рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и проводить профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля на основании данных ДЗЗ. В 2023 году в систему добавили доступ по ЭЦП организации, возможность съемки вне субъекта на разных этапах работы. Благодаря работе JerInSpectr удалось выявить 1 млн га неиспользуемой пашни и 12 млн га пастбищ.

16 января прошлого года запущен геосервис jerkarta.gharysh.kz – интерактивная карта неис­пользуемых земель сельскохозяйственного назначения, возвращенных в пользу государства. Она находится в открытом доступе и позволяет аграриям ориентироваться при подаче заявлений о предоставлении прав на земельные участки, служит своевременному вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель.

В завершение визита делегация из Турции ознакомится с работой Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина и встретится с министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым, сообщила пресс-служба МСХ РК.

#Турция #делегация #сельское хозяйство #круглый стол #ECOSA

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