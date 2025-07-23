На первый взгляд кажется, что эти полотна – случайные свидетели давно ушедших дней – молчат. Но стоит лишь остановиться, вглядеться, и ты услышишь шум степного ветра, гул прибоя, паровозный гудок, плуг, разрезающий чернозем... Так «говорят» с нами работы художников, которым в 2025 году исполнилось бы 85, 90, 100, 125, 175 лет.

– В экспозиции собраны произведения художников, которые оставили яркий след в культурной жизни нашей страны, – рассказывает куратор выставки Лаура Абильдаева. – Выставка объединяет творцов разных поколений, чья профессиональная деятельность пришлась на ключевой период формирования казахстанской школы изобразительного искусства XX века. У каждого из них своя творческая судьба, но всех их объединяют преданность и любовь к искусству. Для кого-то из них Казахстан стал второй родиной. Свои прекрасные работы они посвятили стране, ее благодатной земле, уникальной природе, культуре и людям.

Экспозицию открывает работа Михаила Антонюка «На озере Балхаш». Яркое пятно приморского быта, где геометрия крыш сливается с линиями прибоя. Соч­ная мазковая манера, чуть грубоватые, но живые формы – все дышит радостью южного солнца и свободой. Это не просто пейзаж, это чувство открытого пространства, где человек – часть великой природы.

Совсем другой ритм у работы Молдахмета Кенбаева, где на фоне гор кочевники встречают первый поезд. Старики в чапанах и дети, верблюды и ослики – автор сумел соединить бытовой реализм с исторической метафорой. Это столкновение времен, причем не как конфликт, а как мягкое, уважительное слияние. Картина напоминает: новая эпоха – не враг традиции, а ее новое дыхание.

Картина «Аральские верфи» Кима Кузнецова захватывает момент, когда море еще дышало. Когда Арал был не воспоминанием, а гаванью. Здесь строят суда – большие, краснокорпусные, высоко поднятые на деревянных подпорках. Люди в белых кепках работают с азартом, как будто каждый штрих – это обещание будущего, надежда на бесконечный путь по воде. За горизонтом картины не просто вода, а ее утрата. Арал ушел, а вместе с ним – и корабли, и гудки, и судостроители. Остались лишь остовы на песке и воспоминания, запечатленные маслом и кистью.

В экспозиции представлены работы Николая Хлудова (1850–1935), Валентина Антощенко-Оленева (1900–1984), Валерия Каптерева (1900–1985), Татьяны Глебовой (1900–1985), Анатолия Горовых (1925–1992), Михаила Антонюка (1935–1993), Хакимжана Наурызбаева (1925–2009), Молдахмета Кенбаева (1925–1993) и Ескена Сергебаева (1940). Каждое имя – как отдельная эпоха, каждая работа – как документ памяти, отлитый в цвете.