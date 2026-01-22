Жанна Асанова, депутат Сената Парламента РК:

– По моим ощущениям, это был эмоциональный курултай. Сегодня об этом говорят все: и СМИ, и эксперты, и аналитики. Однако, несмотря на то что ключевой акцент нынешнего года был сделан на развитии политических институтов, в его повестке органично и системно прозвучали и острые социально-экономические вопросы. И я все-таки хочу сказать об одной из тем, которая меня сильно зацепила. Президент нашей страны, несмотря на ужесточенные законы, принятые кардинальные меры, вновь вынужден с высокой трибуны говорить о том, что похищение человека, насилие – это преступление и что никакие «традиции», никакие попытки прикрыться обычаями или псевдокультурными аргументами не могут и не должны служить оправданием жестокости...

На мой взгляд, разные акценты курултая являются частями одного и того же разговора: разговора о достоинстве человека, о праве быть услышанным и о той границе, за которой заканчиваются любые оправдания и любые компромиссы. Ведь развитие страны – это не только экономические отчеты и инфраструктурные проекты. Это еще и культура уважения, это умение слышать слабого, это привычка решать конфликты по закону. И, пожалуй, именно поэтому состоявшийся курултай получился таким насыщенным. А впереди – большие, глубокие и непростые изменения.

Жанарбек Ашимжанов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Курултай объединил представителей разных сфер для обсуждения ключевых вопросов развития страны. А то, что он прошел в Кызылорде, для многих из них стало откровением. Сто лет назад здесь зарождалась страна, была основана первая столица. Заседание прошло в новом Доме дружбы, что также символизировало место единства нации, укрепления общественного согласия, консолидации общества, возрождения древних традиций «степной демократии». И сама атмосфера в дни форума соответствовала этому.

Участники возлагали огромные надежды на решения заседания, и они целиком оправдались. Также они остались под впечатлением не только от перипетий форума, но и от того, что увидели в Кызылорде. За время нахождения в городе мы встречались с ветеранами труда, творческой интеллигенцией, предпринимателями, молодежью. Побывали гостях у знаменитого казахского жырау Алмаса Алматова, который популяризирует эпическое искусство, исполняя кюи и сказания – от Коркыта до современности.

Каждый участник даст свою оценку, но от себя лично выражаю благодарность всем – от семилетнего мальчика до аксакалов и акима области Нурлыбека Налибаева – за то, что с честью выполнили миссию. Организация такого масштабного мероприятия была на высочайшем уровне – встреча, сопровождение, проведение секций, заседания. Это, считаю, тоже высокие традиции, ответственность, воспитание.

Абзал Ералиев, Герой Труда Казахстана:

– От пятого курултая остались самые яркие и глубокие впечатления. Даже то, в какой атмосфере прошел всенародный форум, можно говорить долго. Говоря по-простому, в Кызыл­орде состоялось большое торжество. Все участники откровенно выражали свои мысли, видения, предложения. И все это – для улучшения жизни казахстанского общества.

Для меня и всех кызылординцев была большая честь и гордость услышать из уст Президента теплые слова о селах и жителях Приаралья. Он отметил их трудолюбие, сплоченность, солидарность. А где есть такие качества, там всегда достаток и благополучие. И ведь это не просто слова, а глубокий символ, отраженный в казахской мудрости. Именно так и складывается истинный патриотизм – любовь к родной земле, к Родине.