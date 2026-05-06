В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси

Министерство национальной экономики РК внесло изменения в правила подачи уведомлений для перевозчиков такси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Теперь перевозчики перед началом деятельности в качестве такси обязаны направлять уведомление в местные исполнительные органы. Обновленная форма также предусматривает возможность внесения изменений при обновлении автопарка, включая замену или добавление транспортных средств.

Действующий ранее порядок не предусматривал привязку перевозчика к конкретному транспортному средству, что затрудняло установление ответственного лица в случае причинения ущерба пассажирам или третьим лицам при дорожно-транспортных происшествиях.

В этой связи форма уведомления дополнена сведениями о транспортном средстве с указанием марки, государственного регистрационного номера и года выпуска автомобиля.

Данная мера позволит оперативно идентифицировать перевозчика такси, ответственного за безопасность перевозки пассажиров, а также сократить долю нелегальных участников рынка, считают в Миннацэкономики.