Новые подходы в обучении

Организованное городским управлением образования мероприятие состоялось в рамках объявленного в стране Года цифровизации и искусственного интеллекта. При этом акцент был сделан не на школы из центра, имеющие богатую историю, а на окраинные, построенные в новых районах мегаполиса. Журналисты посетили четыре школы, построенные по национальному проекту «Келешек мектептерi» в Алатауском районе Алматы.

Школа № 213 расположена в микрорайоне Теректы. По словам ее директора Омирбека Айтуганулы, проектная мощность школы – 2 000 учащихся, но сейчас здесь обучаются 1 625 детей, в основном жители микрорайона.

Особое внимание в школе уделено вопросам безопасности. Внутри здания установлены 134 камеры видеонаб­людения, снаружи – еще 43. Все входы оснащены специальной системой доступа – двери открываются с помощью карт. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации происходит их автоматическая разблокировка без участия человека. Система питания в школе также автоматизирована, здесь используют безналичную оплату.

– Но самое важное – школа оснащена современными образовательными технологиями. В учебном процессе используются лазерные станки, 3D-прин­теры, робототехника, дроны. Учителя применяют элементы искусственного интеллекта, а также VR-очки и лабораторное оборудование для проведения занятий в интерактивном формате. Дополнительно в процессе обучения используются цифровые инструменты. К примеру, Canva – для создания презентаций, Quiz – для оценки знаний, – рассказал Омирбек Айтуганулы.

Среди ключевых задач школ будущего – раннее выявление способнос­тей ребенка, развитие практических навыков и профориентация. Также здесь уделяют внимание формированию культуры здорового питания: ученики сами участвуют в выращивании овощей и подготовке продуктов к употреблению, что помогает им понимать пользу здоровой пищи.

Отдельное направление – развитие языковых навыков. В библиотеке реа­лизуется совместный проект с учителями английского языка: ученики читают книги на иностранном, а затем готовят небольшие сценические постановки. Хорошо мотивируют учащихся и соревнования в формате WorldSkills, выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства.

Школа № 154 им. Иштвана Коныр Мандоки находится в микрорайоне Акбулак. При проектной мощнос­ти 1 500 учебных мест, в ней учатся 2 060 детей. В этом учебном заведении действует научно-интеллектуальная площадка Science Fusion Zone (зона научного синтеза). Как говорят представители школы, это пространство, где наука и интеллект сливаются воедино. Образовательная концепция объединяет химию, биологию и географию в единую науку о Земле и жизни для решения общих задач.

– Мой сын прекрасно адаптировался к новому темпу обучения в «Келешек мектептері». Здесь безопасно, современно и интересно. Благодаря новой материально-технической базе ребенок легко усваивает материал, с большим желанием ходит в школу. А мы, родители, видим, что созданы все условия для полноценного развития. Сын увлекается конструированием и изобретательством. В школе он реализовал свой экологический проект по вторичной переработке пластика. Могу сказать, что ребенок раскрылся, – поделился мнением отец одного из учеников 154-й школы Анвар Демисенов.

Учащиеся продемонстрировали прибывшим гостям свои авторские проекты по созданию комфортных автобусных остановок с солнечными панелями, станции по очистке воды и оригинальных датчиков в виде цветка, которые голосовым сигналом напоминают о необходимости полива растений. Есть в школе и опыт по инклюзивному обучению: ученики с особыми образовательными потребностями показали хорошее владение английским языком, озвучивая телевизионный фильм.

Директор школы № 154 Каламкас Алмасбаева с гордостью показала уникальный кабинет для работы с трудными подростками. Оборудование с использованием светомузыкальных эффектов, а также ряда специфичес­ких технологий позволяет снимать негативные синдромы, что в целом повышает качество усвоения учебного материала.

Девиз коллектива школы № 217, расположенной в микрорайоне Самгау: «Стратегия. Образование. Наука. Инновации. Результат». Все свои начинания здесь стараются доводить до полного исполнения замысла. Этому способствуют реализуемые образовательные и воспитательные проекты: по чтению произведений (DANALYQ TIME), организации национальных игр, профессиональному обучению специальностям легкой промышленности («Кәсіп LAB»), освоению и применению цифровых и биотехнологий на практических уроках естественного направления (STEM-ZONE).

Директор 217-й школы Айза Мухтаркулова, приветствуя журналистов, отметила, что в таких учебных заведениях дети легче осваивают инновации. В день проведения пресс-тура в школе прошла закладка Аллеи выпускников. Деревья высаживали парни и девушки, завершающие обучение в этом году. Эту акцию решено сделать традиционной.

Финальным пунктом пресс-тура стала школа № 218 в микрорайоне Карасу. В ней обучаются 1 546 учеников при проектной возможности 2 000 ученичес­ких мест. Как пояснили представители управления образования, акцент в учебно-воспитательном процессе этой школы сделан на совмещении современных методов обучения и элементов национальной идентичности.

Этот проект был представлен в высокотехнологичной, оснащенной солнечной батареей Smart-юрте, где разместились действующие экспонаты, созданные руками учеников. Ключевой элемент выставки – роботы, осваиваю­щие казахские традиционные игры (асыки и перетягивание каната). Также здесь были продемонстрированы лазерные технологии для создания сувениров, AI-ассистент-прототип.

Как отметила, директор школы № 218 Айна Закирова, они работают по профильному направлению «Робототехника». На данный момент ученики уже имеют значимые достижения в этой сфере. В конце апреля команда школьников участвовала в соревнованиях по программе FTC в США. Также учащиеся представляют школу на международных мероприятиях в Бишкеке. Кроме того, дети получили возможность поехать в июне в Гонконг (Китай) на соревнования по предметным направлениям.

Параллельно в школе реализуются свои проекты. Сейчас ученики занимаются доработкой собственного робота-конструктора. Уже сегодня он способен предоставлять информацию о школе.

А еще здесь стараются формировать у ребят понимание важности рационального использования ресурсов и закрепляют эти навыки в ходе образовательного процесса. При этом школа не ограничивается только техническими направлениями. Не остаются в стороне привитие духовно-нравственных ценностей, обучение ремеслам, сохранение традиций.

Подводя итоги пресс-тура, можно сказать, что национальный проект «Келешек мектептері» – это не просто образовательный тренд страны. Это другой подход к обучению и воспитанию нового поколения казахстанцев, который помогает раскрыть все грани талантов школьников и учителей.