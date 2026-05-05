К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане

В мире,Строительство

Действующий аэропорт, как ожидается, исчерпает потенциал к 2029 году

Фото: Минтранс Узбекистана

Строительство международного аэропорта «Новый Ташкент» планируется начать в июне. Об этом на полях ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития в Самарканде сообщил заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz

По его словам, соглашение о государственно-частном партнёрстве по проекту находится на финальной стадии и должно быть подписано до середины мая.

«Строительство аэропорта „Новый Ташкент“ мы начнём в июне. Это уже конкретно. Соглашение по ГЧП (государственно-частного партнёрства) должны подписать до середины мая. В принципе, оно на финальной стадии. Как только подпишем, у нас будет короткий обзор со стороны правительства, и мы уже получим добро и начнём строить. Президент уже дал чёткое указание, чтобы с июля начали работы», — сказал он.

Замминистра отметил, что участники проекта уже готовы. По его словам, речь идёт о крупном консорциуме, в который вошли: Vision Invest (Саудовская Аравия) — 45%, Sojitz Corporation (Япония) — 30%, Incheon International Airport Corporation (Южная Корея) — 15%, Uzbekistan Airports (Узбекистан) — 10%.

«Мы понимаем, что уже к 2029 году наш нынешний аэропорт исчерпает потенциал. Поэтому мы должны открыть новый аэропорт как минимум с двукратными возможностями по приёму и отправке самолётов», — отметил он.

На вопрос о будущем действующего аэропорта Ташкента замминистра ответил, что при открытии нового аэропорта старый планируется закрыть.

Международный аэропорт «Новый Ташкент» будет построен в Ташкентской области на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1 300 га. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству в октябре 2025 года.

Новый аэропорт было решено построить потому, что за последние 8 лет пассажиропоток в столицу утроился и достиг 9 миллионов человек в год, а к 2040 году превысит 24 миллиона. Действующий аэропорт рассчитан на 11 миллионов пассажиров и расположен в городской черте.

Проект рассчитан на четыре этапа. На первом этапе стоимостью 2,5 млрд долларов будут возведены аэровокзальный комплекс и аэродром.

После завершения строительства аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 20 миллионов пассажиров и 129 тысяч тонн грузов, выполнять до 30 взлётов и посадок в час и одновременно размещать 62 самолёта.

К новому аэропорту проложат платные автомагистрали Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан и Ташкент — Бостанлык, а также пустят скоростной поезд. Между центрами Ташкента и Нового Ташкента будет налажено движение шаттл-транспорта.

