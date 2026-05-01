Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу

Общество
Насихат Оркушпаева
.

Супруги Алексей Владимирович и Людмила Ивановна Якуба больше полувека связаны со службой в пограничных войсках. А если учитывать годы воинской деятельности близких родственников четы, то общий стаж составит более ста лет. Однако принято считать, что пограничники измеряют период службы не годами, а километрами. А это значит, что за десятилетия службы семья Якуба оставила за плечами тысячи верст по самым дальним и ответственным рубежам страны.

Фото из архива семьи Якуба

Особую роль в профессиональной биографии семьи Якуба сыграли Никифор Григорьевич Дремин – дедушка Алексея Владимировича и Иван Степанович Сокорьян – отец Людмилы Ивановны.

– Мой дедушка встретил начало Великой Отечественной войны офицером-пограничником. На фронт уходил в звании старшего лейтенанта, готовый до конца защищать Родину от фашизма. Он был родом из большой семьи из подмосковной деревни Куровское, где воспитывались девять детей. Война не пощадила их дом: из шести братьев двое не вернулись с полей сражений. Деду, к счастью, удалось выжить, – рассказывает заместитель начальника Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопас­ности РК по области Жетысу Алексей Якуба.

После Победы его деда направили в Алма-Ату в Высшее пограничное училище. Там он прошел путь до полковника и заместителя начальника училища по строевой подготовке. Воспитал не одно поколение блестящих офицеров: среди его учеников были легендарные личности – генерал Матвей Меркулов, полковник Петр Таратута и другие.

– Для нас он всегда был и остается примером истинного служения границе, – подчеркивает Алексей Владимирович.

Будучи мальчишкой, он видел, чем живет небольшой пограничный городок, – от тревожных сигналов, поднимающих бойцов в считаные секунды, до возвращения дозоров, пропахших пылью дорог и полынью. Для него, внука офицера, примером были не столько герои из книг, сколько люди в форме с зелеными погонами.

Самое удивительное, точнее судьбоносное, что там, на пограничном форпосту, он встретил ее – улыбчивую, не похожую на других Людмилу. Тогда они учились в третьем классе и, разумеется, даже и подумать не могли, что школьное знакомство позднее обернется чем-то большим и значимым.

– Глядя на деда, я ни на мгновение не сомневался в выборе пути. Он был для меня непререкаемым авторитетом, и в 1997 году, следуя семейной традиции, я поступил в пограничное училище. Проходя курс молодого бойца в начале службы в полевом учебном центре, я буквально кожей чувствовал сопричастность к истории. Мой дедушка принимал участие в создании центра: в выборе места, строительстве учебных корпусов, разработке методики обучения и в целом стоял у истоков создания Пограничной службы Казахстана. Его жизненный путь стал моим главным ориентиром на те тридцать лет, что я уже отдал охране рубежей, – говорит Алексей Владимирович.

Отец Людмилы Якуба – Иван Степанович Сокорьян – прослужил в пограничных войсках на различных должностях 41 год, в течение трех лет с честью выполнял интернациональный долг в Афганистане. Его смелость и сила характера передались дочери, которая достойно преодолела тяготы военной жизни, стала кадровым офицером – майором Пограничной службы. Сегодня она в отставке. Но и сменив офицерский китель на гражданское платье, Людмила Ивановна не сложила с себя «полномочий», поменяла профессиональный пост на домашний: быт и воспитание детей также требуют большой выдержки и самоотдачи.

Алексей Владимирович и Людмила Ивановна в браке уже четверть века. У них растут трое прекрасных сыновей, которые чтят традиции, заложенные их дедами и продолженные родителями.

– Если бы мне представилась возможность пообщаться с дедом,­ то я бы сказал: «Я сделал все, чтобы продолжить твое дело и быть достойным твоей памяти», – говорит Алексей Якуба. – Хочу обратиться к следующему поколению молодых пограничников: уважайте и чтите традиции своих предков, с гордостью носите зеленые погоны, честно выполняйте свой воинский долг и всегда помните: граница Республики­ Казахстан священна и неприкосновенна!

