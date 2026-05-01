В Уральске ветерана поздравили со 105-летием

Родилась Анастасия Федоровна в совхозе Шапталов Тепловского (ныне Первомайского) района Оренбургской области Российской Федерации. Девочка рано лишилась матери, отца раскулачили и репрессировали, трое младших детей в семье умерли от голода. Одиннадцатилетнюю Настю забрала к себе тетя. В 1938 году девушка переехала в Уральск. Отсюда в июле 1942-го была призвана в ряды Красной армии.

Служила радисткой на Дальнем Востоке, на корабле, в составе 34-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. В ее воспоминаниях война – не только обстрелы, бомбежки, но и постоян­ная качка и штормы. Однажды ее вместе с радиобудкой чуть не смыло волной в море.

9 августа 1945 года участвовала в сложном морском переходе из Владивостока через порт Макао до нынешнего Южно-Сахалинска.­ В условиях сильного шторма, несмотря на перебои в радиосвя­зи, она проявила мужество и с честью выполняла задачу по передаче важной информации. На Сахалине ефрейтор Анастасия Чегнахаева прослужила до конца войны между СССР и Японией. За проявленное мужество и героизм награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией».

Демобилизовавшись в сентябре 1945-го, вернулась в Уральск. Вышла замуж. Двадцать лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1983 году, работала учителем начальных классов в школе для слабослышащих детей. За многолетний добросовестный труд и вклад в сферу образования ветеран удостоена звания «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

С октября 2024 года Анастасия Федоровна проживает в Уральском центре оказания специальных социальных услуг. Дети давно живут в России. Несмотря на их уговоры, она наотрез отказалась уезжать из Казахстана. По словам заместителя директора соцучреж­дения Асемгуль Кашкинбаевой, самочувствие самой старшей получательницы услуг хорошее, она самостоятельно ходит, с удовольст­вием участвует в культурных мероприятиях центра.

В день рождения ветерана войны и труда поздравили руководство области и города Уральска, представители правоохранительных органов, сфер образования и здравоохранения, вручив виновнице торжества цветы и памятные подарки.

– Пройдя через непростые испытания детства, вы сохранили силу духа и веру в добро. В годы Великой Отечественной войны с честью исполнили свой долг перед Родиной, проявив отвагу и высокий профессионализм. Особого уважения заслуживает ваш многолетний труд в сфере образования, – сказал аким области Нариман Турегалиев. – Вы дарили детям не только знания, но и тепло своей души, внимание и заботу, оставив светлый след в судьбах многих учеников. Ваш жизненный путь – это пример истинного патриотизма, преданности делу и беззаветной любви к людям. Вы по праву являетесь гордостью нашего региона и достой­ным примером для молодого поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья,­ душевного спокойствия, тепла и заботы близких. Пусть каждый день будет наполнен вниманием, уважением и радостью!

Анастасия Федоровна поблагодарила гостей за заботу и внимание, пожелав всем мира и здоровья. В честь юбилея ветерана в Уральском центре оказания специальных социальных услуг был организован праздничный концерт.