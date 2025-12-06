Гранты для талантливой молодежи

Рустам Алмазов

Вчера состоялось итоговое заседание конкурс­ной комиссии по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Приветствуя членов комиссии, заместитель Премьер-минис­тра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из приоритетов государственной политики Президента Касым-Жомарта Токаева. Одна из инициатив Главы государства – грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» – направлена на выявление талантливой молодежи.

фото пресс-службы МКИ

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Парламента, видные ученые, заслуженные дея­тели культуры, медиаэксперты и представители бизнеса. Аида Балаева выразила уверенность, что комиссия вынесла справедливое решение. В итоге по шести направлениям было отобрано 30 проектов, набравших самые высокие баллы.

Победители получат от государства финансовую поддерж­ку в размере 3 млн тенге на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба МКИ.

Добавим, что в текущем году поступило 1 700 заявок. Из них принято 1 622, в том числе 796 по направлению «Бизнес», 138 – «Наука», 152 – «Культура», 211 – «Информационные технологии», 154 – «Медиа» и 171 – «Волонтерство».

