Гранты для талантливой молодежи
10
Рустам Алмазов
Вчера состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Приветствуя членов комиссии, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из приоритетов государственной политики Президента Касым-Жомарта Токаева. Одна из инициатив Главы государства – грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» – направлена на выявление талантливой молодежи.