В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Парламента, видные ученые, заслуженные дея­тели культуры, медиаэксперты и представители бизнеса. Аида Балаева выразила уверенность, что комиссия вынесла справедливое решение. В итоге по шести направлениям было отобрано 30 проектов, набравших самые высокие баллы.

Победители получат от государства финансовую поддерж­ку в размере 3 млн тенге на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба МКИ.

Добавим, что в текущем году поступило 1 700 заявок. Из них принято 1 622, в том числе 796 по направлению «Бизнес», 138 – «Наука», 152 – «Культура», 211 – «Информационные технологии», 154 – «Медиа» и 171 – «Волонтерство».