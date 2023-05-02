"Граждане не хотят экономить воду" – премьер о необходимости эффективного тарифообразования

Как отметил глава Правительства, даже в столице отмечаются перебои с водой.

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В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос водоснабжения городских и сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что перед Правительством поставлена задача обеспечить 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. В этой связи одним из наиболее важных направлений является решение вопроса нехватки водных ресурсов по стране.

"Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч наших граждан питьевой водой. Даже в столице отмечаются перебои с водой. В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду. Решению данной задачи должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование", - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что все эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов.

Также на заседании глава Минэкологии Зульфия Сулейменова назвала причины затягивания строительства водопроводов.