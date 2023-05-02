Причины затягивания строительства водопроводов назвала глава Минэкологии

Правительство
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Основными проблемами министр обозначила некачественную разработку проектно-сметной документации и недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос водоснабжения городских и сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz.

Зачитывая свой доклад, министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила ряд основных проблем при реализации проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов.

"В первую очередь, это некачественная разработка проектно-сметной документации, что приводит к корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ», - сказала Зульфия Сулейменова.

Еще одной причиной, по ее словам, является недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями, где администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

«Для решения проблемных вопросов ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядных организаций», - заявила министр экологии.

Согласно её докладу, на сегодня в республике имеется 80 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тыс. км. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с охватом 1,4 млн человек.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, строительство которого было начато в 2010 году.

Также выделены средства на реализацию 27 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях.

Прорабатывается вопрос выделения средств на продолжение реконструкции Уйтас-Айдосского группового водовода.

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