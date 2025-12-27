Граждане Узбекистана попали в ДТП в области Улытау

ДТП
72

Спасатели МЧС эвакуировали иностранных граждан при дорожно-транспортном происшествии, передает Kazpravda.kz

Кадр с видео: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Улытауском районе области Улытау на автодороге Петропавловск – Жезказган легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из автомобиля были эвакуированы 5 человек.

Двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Оставшиеся 3 человека были эвакуированы в село Улытау, в медицинской помощи не нуждались.

Все эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан, которые выразили спасателям слова благодарности.

#ДТП #авария #МЧС #спасение

Популярное

Все
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Труд – это шанс на новую жизнь
Зимнее настроение
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
С учетом потребностей рынка труда
Для повышения качества первичной помощи
Три оси – одна проблема
Водопровод – за счет возвращенных активов
В объективе – снежный барс
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Первородная природа пространства
Новоселье под Новый год
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
Место работы – небо
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Огромную бутылку установили на трассе ВКО в назидание водит…
Ветераны спорта погибли в ДТП в Алматинской области
Два человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]