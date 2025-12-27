Кадр с видео: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Улытауском районе области Улытау на автодороге Петропавловск – Жезказган легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из автомобиля были эвакуированы 5 человек.

Двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Оставшиеся 3 человека были эвакуированы в село Улытау, в медицинской помощи не нуждались.

Все эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан, которые выразили спасателям слова благодарности.