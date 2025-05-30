Группа UWEE приняла участие в форуме по цифровой экономике в Алматы

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Вице-президент UWEE представил на форуме предложения по разработке дорожной карты развития экономики малых высот Казахстана

Фото предоставлены организаторами

В КазНУ имени аль-Фараби прошел форум по цифровой экономике «Digital Farabi 2025». Основное внимание было уделено роли искусственного интеллекта, низковысотной экономики, кибербезопасности и зеленых технологий в экономическом развитии Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

На церемонии открытия с приветственной речью выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Представители ведущих мировых компаний, таких как NVIDIA, ASUS, группа UWEE и «Лаборатория Касперского», выступили с докладами о текущих технологических трендах и применении искусственного интеллекта в промышленности, финансах и сфере безопасности. 

Доктор наук Ли Чжунцзюнь, вице-президент группы UWEE, представил на форуме предложения по разработке дорожной карты развития экономики малых высот Казахстана, уделив особое внимание совершенствованию регуляторной системы, исследованиям и разработкам в области технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также созданию комплексной промышленной экосистемы.

В целях углубления двустороннего сотрудничества группа UWEE подписала меморандум о взаимопонимании (MoВ) с КазНУ имени аль-Фараби и Цифровым индустриальным парком «March» РК. Документ является результатом специальной встречи, состоявшейся в марте, с участием президента группы UWEE Ян Фэя, директора Цифрового индустриального парка «March» О. Сламбола, заместителя декана факультета информационных технологий КазНУ им. аль-Фараби Н.К. Бейсова и заведующего кафедрой компьютерных наук Т.С. Иманкулова. От имени КазНУ имени аль-Фараби на меморандуме подпись поставил заместитель председателя правления – первый проректор Е.Э. Дуйсенов.

Стороны договорились о совместном создании Промышленного центра экономики малых высот на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. Центр станет узлом координации инноваций в сфере экономики малых высот в Центральной Азии, содействуя взаимному признанию региональных технических стандартов, расширению трансграничных сценариев применения и концентрации ресурсов промышленной цепочки, ускоряя процесс интеграции экономики малых высот в регионе.

В перспективе Центр будет опираться на Центральную Азию и, благодаря многостороннему сотрудничеству с правительственными структурами, научно-исследовательскими организациями и ведущими компаниями Евразии, обеспечивать прорывы в разработке интеллектуальных систем управления воздушным движением и промышленном применении БПЛА.

Центр будет активно способствовать коммерциализации технологических достижений, ускоряя формирование зрелой и современной экосистемы экономики малых высот в Центральной Азии, внося вклад в диверсификацию экономики и формируя инновационный практический опыт для развития мировой индустрии экономики малых высот.

#форум #меморандум #цифровая экономика #UWEE

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