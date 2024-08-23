Грузовикам за перевес грозит многомиллионный штраф в Астане

Фото: Акимат Астаны

В сентябре в столице запускается автоматизированная система взвешивания автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Данная система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.

Система уже функционирует в тестовом режиме. Автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город: со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. За последний месяц было зафиксировано уже более 10 тысяч нарушений.

Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать для трехосных (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн; четырехосных, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; пятиосных – 38 тонн; с шестью и более осями – 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

В общей сложности 7 единиц АСИ, каждая из которых измеряет массу на ось в динамике автотранспортного средства и фиксирует случаи превышения допустимых весовых параметров. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.