Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию, которая в результате внесения изменений в более чем 30 статей обновится фактически на треть. То есть, по сути, речь идет о комплекс­ном и масштабном изменении Основного закона.

Примечательно, что при множественных прежних изменениях референдум проводился лишь в далекие 90-е, в момент принятия Основного закона. С этой точки зрения предстоящее волеизъявление будет глубоко символичным, возвращающим Конституцию к ее гражданам.

Наиболее принципиальные изменения касаются пунктов, кардинально меняющих сам «дизайн» казахстанской власти. В частности, Казахстан переходит от суперпрезидентсой формы правления к президентской с сильным Парламентом.

Родственникам Президента запрещается занимать высокие государственные должности. Закрепляется норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. Казахстанцы смогут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.

В Казахстане не будет смерт­ной казни. Депутатский корпус Мажилиса начнет формироваться по смешанной избирательной системе. Президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят. Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.

Учитывая масштабы изменений, данный референдум может стать основой нового общественного договора между обществом и властью и качественной перезагрузки всей государственной машины.