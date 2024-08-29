Суд вынес приговор Гульмире Сатыбалды

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества, ее водителя - к 9 годам заключения

Фото: Kazpravda.kz

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор Гульмире Сатыбалды и ее водителю, передает Kazpravda.kz

Следствие обвиняло ее и водителя Мади Батыршаева в незаконном лишении человека свободы, не связанным с его похищением, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Гульмиру Сатыбалды обвиняли в вымогательстве и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, повлекшем тяжкие последствия,

Судом установлено, что в 2011 году Сатыбалды обратилась к единственному акционеру АО потерпевшему Ж. с предложением о совместном ведении бизнеса. По договорённости произведён раздел долей участия в АО, она стала неофициальным владельцем 34% акций.

В 2019 году подсудимая обвинила Ж. в хищении пяти миллиардов тенге. Затем, вступив в предварительный сговор с личным помощником Батыршаевым, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи, незаконно удерживая в его доме в условиях полной социальной изоляции на протяжении 165 дней.

«В результате нанесен тяжкий урон психическому состоянию последнего. В период незаконного лишения свободы подсудимая завладела деньгами и имуществом потерпевшего и его близких родственников путём вымогательства. В результате причинила материальный ущерб в особо крупном размере – 217,9 миллиона тенге. Кроме того, С. совершила самоуправство, принудила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге», - сообщили в суде. 

Подсудимые вину не признали.

«Приговором суда С. признана виновной по ч.3 ст.126, ч.4 ст.194, п.2 ч.4 ст.389 УК и приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества. Б. признан виновным по ч.3 ст.126 УК и осужден к 9 годам лишения свободы», - проинформировали в суде.

В пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в сумме 2,6 миллиарда тенге, а также в счёт компенсации морального вреда - 10 миллионов тенге. С осужденного Б. – 2 миллиона тенге.

По гражданскому иску потерпевших К. и А. с подсудимой Сатыбалды взыскан материальный ущерб в размере 233 миллиона и 109 миллионов тенге, соответственно.    

Приговор не вступил в законную силу.

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