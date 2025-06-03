Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования РК

Кадровые назначения
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С 2023 года она возглавляла Комитет высшего и послевузовского образования МНВО РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кобенова Гулзат Избасаровна назначена вице-министром науки и высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

С 2002 по 2009 гг. занимала руководящие  должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени К. Жубанова.

С 2009 по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы – заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК-Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года – председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 2020 по 2022 год работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С 2022 года по 2023 гг. – председатель Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

С 2023 – по настоящее время трудилась председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

#назначение #вице-министр #Гулзат Кобенова #Миннауки

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