Гвардейцам пришлось стрелять, чтобы усмирить осужденных в Усть-Каменогорске

Они пытались завладеть свертком с запрещенными предметами, который перекинули на территорию учреждения поздней ночью.

Фото пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК

Военнослужащим Национальной гвардии пришлось открыть огонь, чтобы усмирить осужденных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» НГ РК.

Представители регионального командования сообщили, что в ночь 14 апреля примерно в 00.21 вблизи одного из постов учреждения №16 неизвестный перекинул на территорию колонии сверток с запрещенными предметами.

«Сверток упал во внутреннюю запретную зону на тропу контролеров. Часовой поста ​ заметил, что к месту совершения переброса выбежали трое осужденных и в этот момент прибежали два контролера воинской части 6699​ и начали задерживать осужденных.

Осужденные оказали сопротивление контролерам, гвардеец, который охранял пост, видя, что жизни и здоровью контролеров​ грозит опасность предупредил осужденных окриком, а затем, сняв автомат с предохранителя, произвел предупредительный выстрел вверх», - рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды,

В этот момент один из контролеров выкинул сверток в сторону основного ограждения, после чего один из осужденных побежал к основному ограждению и попытался забрать сверток. Часовой увидев, что осужденный проник на внутреннюю контрольную следовую полосу предупредил его окриком, и произвел второй предупредительный выстрел вверх.

«Осужденный, испугавшись, побежал обратно, где был задержан резервной группой контролеров. Двое осужденных пытались скрыться в жилой зоне, где были задержаны войсковым нарядом контролеров во главе с дежурным помощником начальника учреждения», - резюмировал представитель Нацгвардии.