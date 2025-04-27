Гвардейцы вынесли детей из горящего дома в Караганде

Пожары
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Решительные действия военнослужащих позволили предотвратить большую трагедию, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов, направляясь на службу в поселок Долинка, заметили, что горит жилой дом. Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей.

Военнослужащие эвакуировали не только детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу взрыва.

«Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве», — рассказали гвардейцы.

Оперативные и решительные действия военнослужащих позволили предотвратить крупную трагедию.

#дети #пожар #Караганда #спасение

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