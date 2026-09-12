Огонь едва не перекинулся на лесной массив в СКО

В тушении пожара участвовали 154 человека и 58 единиц техники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области спасатели ликвидировали крупное возгорание сухой растительности. Огонь охватил 25 гектаров вблизи села Малое Белое, передает Kazpravda.kz.

Борьбу с огнем осложняли темное время суток, порывистый ветер и отсутствие подъездных путей к отдельным участкам. Возникла угроза распространения пожара на расположенный рядом лесной массив.

На территории леса был зарегистрирован низовой беглый пожар. Его предварительная площадь составила 0,9 га. Спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и не допустить его перехода на другие участки лесного фонда.

«В ликвидации пожара участвовали 154 человека и 58 единиц техники. Были задействованы силы ДЧС, лесхоза и местных исполнительных органов», — сообщили в МЧС РК.

Во время тушения специалисты провели опашку территории по всему периметру возгорания.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.