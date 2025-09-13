Победителей ждёт призовой фонд, а всю страну - вдохновляющее зрелище, которое откроет новые имена и покажет настоящую силу профессии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

2025 год по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом рабочих профессий. Это признание огромного вклада простых людей - тех, кто своими руками строит города, развивает инфраструктуру, укрепляет экономику и формирует будущее независимого Казахстана.

В новом сезоне телеканал «Хабар» запускает первый в стране масштабный социальный проект - реалити-шоу «Шеберлер шайқасы». Старт проекта в октябре и продлится до конца года. Его героями станут представители рабочих профессий: сварщики, электрики, строители, повара, пожарные и многие другие. Именно они ежедневно обеспечивают стабильность и безопасность нашей страны.

"Это будет не просто телевизионное шоу. Это - напряжённое, захватывающее и эмоциональное состязание, в котором рабочие специалисты со всей страны продемонстрируют своё мастерство, силу характера и умение работать в команде. Участников ждут тщательно продуманные и интересные задания, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Все испытания максимально приближены к условиям настоящей работы - в производственных цехах, ангарах, на площадках и в технических зонах.

В каждом эпизоде будет разворачиваться человеческая драма - история мастера, его переживания, моменты слабости и силы, поддержка команды и финальная победа, добытая упорством", - написала на своей странице в фейсбуке министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Она отметила, что настоящие мастера своего дела смогут заявить о себе, поделиться своей историей и показать, каким сильным, умным и талантливым может быть человек труда.

