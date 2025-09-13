"Хабар" запускает первый в стране масштабный социальный проект - реалити-шоу «Шеберлер шайқасы»

Год рабочих профессий
Категория логотип
114

Победителей ждёт призовой фонд, а всю страну - вдохновляющее зрелище, которое откроет новые имена и покажет настоящую силу профессии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

2025 год по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом рабочих профессий. Это признание огромного вклада простых людей - тех, кто своими руками строит города, развивает инфраструктуру, укрепляет экономику и формирует будущее независимого Казахстана.

В новом сезоне телеканал «Хабар» запускает первый в стране масштабный социальный проект - реалити-шоу «Шеберлер шайқасы». Старт проекта в октябре и продлится до конца года. Его героями станут представители рабочих профессий: сварщики, электрики, строители, повара, пожарные и многие другие. Именно они ежедневно обеспечивают стабильность и безопасность нашей страны.

"Это будет не просто телевизионное шоу. Это - напряжённое, захватывающее и эмоциональное состязание, в котором рабочие специалисты со всей страны продемонстрируют своё мастерство, силу характера и умение работать в команде. Участников ждут тщательно продуманные и интересные задания, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Все испытания максимально приближены к условиям настоящей работы - в производственных цехах, ангарах, на площадках и в технических зонах.

В каждом эпизоде будет разворачиваться человеческая драма - история мастера, его переживания, моменты слабости и силы, поддержка команды и финальная победа, добытая упорством", - написала на своей странице в фейсбуке министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Она отметила, что настоящие мастера своего дела смогут заявить о себе, поделиться своей историей и показать, каким сильным, умным и талантливым может быть человек труда.

Победителей ждёт призовой фонд, а всю страну - вдохновляющее зрелище, которое откроет новые имена и покажет настоящую силу профессии.

"«Шеберлер шайқасы» - проект о настоящих героях. Их труд - фундамент будущего и силы Казахстана. Люди труда - настоящая опора и гордость Казахстана", - подчеркнула Аида Балаева.

#Аида Балаева #Год рабочих профессий #Шеберлер шайқасы

Популярное

Все
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Мир и будущее – через право
Всем кофе!
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Важная повестка дня
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Новый ресурсный центр для особенных детей
Началось возведение энергоблока
Продукты исламского финансирования уже начали работать
В приоритете – доступность и качество
Футбол – на коммерческие рельсы
Дорога, которой практически нет
Заплыв с телохранителями
Кластеризация: казахстанский опыт
Три поколения династии Бектасовых
Секрет четы Мекебаевых – в уважении традиций
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Решить квартирный вопрос
Вопреки капризам природы
Жемчужина национального искусства
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Вместе мы — сила: стаж Максутовых в энергетике превысил 100…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]