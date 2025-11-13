В Уральске на XXI Форуме Казахстанско-Российского межрегионального сотрудничества одобрены планы межрегионального и коммерческого сотрудничества. Они касаются взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и других сферах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Рафхат Халелов

Соглашения о сотрудничестве заключили представители приграничных регионов, включая крупные компании и образовательные учреждения обеих стран.

Большой акцент делается на новых секторах экономики с использованием искусственного интеллекта, цифровых технологий. Это требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Данным вызовам отвечает главная тема Форума, посвященная Году рабочих профессий. Как известно, он был объявлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в 2025 году. Вопросы подготовки кадров обсуждались на всех рабочих встречах и сессиях мероприятия. Организована масштабная Выставка партнёрства колледжей и предприятий РК.

"Сегодня необходима подготовка кадров нового формата. С введением искусственного интеллекта, новых технологий запросы к работникам меняются. Это должны учитывать и адаптироваться колледжи страны, их в Казахстане более 700, в них учатся свыше 550 тысяч студентов. Сейчас с ними ведётся системная работа в данном направлении. Для поступления в колледжи созданы все условия: увеличены стипендии, подготовлены места в общежитиях, по поручению Главы государства увеличиваются государственные образовательные заказы. Расширяется дуальная подготовка кадров - студенты проводят на производстве 60% от своего общего обучения", - отметил директор департамента технического образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

Фото Максата Байкенова

"Форум является эффективной диалоговой площадкой, где мы сверяем часы по ключевым направлениям сотрудничества, где открываются новые возможности для кооперации, - отметил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

За последние 5 лет товарооборот между Казахстаном и Россией вырос более чем на 50%. По итогам прошлого года он составил свыше 28 млрд долларов, поставлена задача увеличить его до 30 млрд долларов. Форум показывает основные направления, где возможно расширение торгово-экономического сотрудничества.