Любая работа заслуживает уважения

В нынешнем году чемпионат расширил свои границы, а количество компетенций увеличилось с 30 до 45. Около 1 500 участников и экспертов из всех регионов страны объединены общей миссией по повышению профессионального мастерства и увеличению национального кадрового потенциала.

Указом Главы государства 2025 год был объявлен в нашей стране Годом рабочих профессий (ГРП). В рамках исполнения поручений Президента утверждены План мероприятий по проведению ГРП и Дорожная карта по трансформации технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2025–2027 годы. Первый документ состоит из семи направлений и 70 мероприятий. Одним из самых масштабных из них стал фестиваль «Город рабочих профессий», прошедший в столице еще в феврале. Тогда, посещая площадки грандиозного мероприятия,

Касым-Жомарт Токаев сказал, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно.

А одним из важнейших международных событий стал первый TurkicSkills 2025 – чемпионат профессионального мастерства, который прошел в Актау с 4 по 9 октября. В нем участвовали молодые специалисты из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и других стран. Тогда победителем стала отечественная команда, выиграв шесть золотых, две серебряные медали и один Best Medalion. Примечательно, что в рамках такого межстранового взаимодействия были заключены меморандумы о сотрудничестве между колледжами, предприятиями и зарубежными образовательными организациями для внедрения новых технологий, улучшения методик обучения и усиления международных связей.

С 1 сентября 2025 года в Казахстане начала действовать новая система подушевого финансирования колледжей, предусматри­вающая существенное увеличение вложений на каждого студента и являющаяся важной частью реформы профессионально-технического образования, направленной на повышение качества подготовки кадров. Параллельно запущены программы социальной поддержки представителей рабочих специальностей, включая жилищную инициативу «Наурыз жұмыскер», предназначенную для улучшения условий проживания работников технического профиля.

Вышеупомянутые мероприятия – это лишь некоторая часть той большой работы, которая была проведена в рамках популяризации рабочих специальностей. WorldSkills Kazakhstan – еще один инструмент в вопросах повышения статуса человека труда в обществе. Важным нововведением чемпионата 2025 года стало включение 15 новых компетенций, отражающих актуальные требования рынка труда и современные технологические тенденции.

Умелые руки будущих профи

В Международном выставочном центре EXPO 5 декабря было по-настоящему жарко: в одной части здания виднелись брызги от сварки, в другой – то и дело пищала дрель, а чуть поодаль в воздухе чувствовались запахи ароматной выпечки… Поделенное на 45 секций пространство отражало соревновательный дух. Каждый уголок – отдельный мир тонкого мастерства и искусства, созданный организаторами, в том числе представителями НАО «Talap» при спонсорской поддержке работодателей. Кстати, последние не просто предоставляли необходимый инвентарь, но и могли выступать авторами технических заданий. Например, соревновавшиеся в компетенции «Визуальный мерчандайзинг» ребята должны были создать торговую витрину для компании, чьи инструменты, краски использовали в работе.

Запись интервью с участниками оказалась непростой: их удалось отвлечь буквально на несколько минут во время обеденного перерыва. Все остальное время они с головой были погружены в процесс выполнения поставленной задачи.

– Наша цель – оформить торговое пространство, в данном случае витрину, и превратить ее в визитную карточку магазина. В первый соревновательный день мы подготовили эскизы, вырезали необходимые детали в 2D- и 3D-моделях. Теперь нам следует выполнить малярные работы, – поделился студент третьего курса, будущий графический дизайнер из Алматы Никита Дзюба.

Юноша представляет один из колледжей южного города-миллионника. Его, победителя областного этапа, в свое время заметила педагог Зарина Сайдаева. Парень обладает чувствами цветового баланса и композиции, хорошо рисует, а главное – видит общую картину. Вот только помимо творческих способностей в компетенции «Визуальный мерчандайзинг» не менее важно быть немного плотником, маляром, архитектором, дизайнером, парфюмером, художником по свету.

– Данная компетенция внесена в программу WorldSkills Kazakhstan в 2017 году. В самых первых соревнованиях участвовали четыре человека. Сегодня – 16. Интерес возрастает ежегодно. В этом году перед ребятами стоит задача создать торговую витрину в свободном стиле, которая просматривается на 360 градусов внутри магазина. Наш официальный партнер – одна из мировых компаний по производству красок, дистрибьюторство которой представлено в Шымкенте. Спонсор прописал техническое задание, указав личные пожелания, предпочтения, а для работы предоставил краски, – отметила главный эксперт в компетенции «Визуальный мерчандайзинг» Татьяна Шевченко.

В числе участников – дизайнеры, штукатуры-маляры, плотники и другие. Однако еще на этапе подготовки всех их обучают основам, например, плотницкого мастерства. Это делается для того, чтобы каждый из конкурсантов обладал необходимой базой вне зависимости от своей специальности. Татьяна Шевченко – сама бывшая участница и победительница WorldSkills Kazakhstan, а затем и мирового этапа соревнований, а с 2023-го занимает пост главного эксперта от Акмолинской области. Девушка признается, что оценивание готовых работ не менее ответственно, чем процесс создания.

От сборки до укладки

Жансаю Дюсебаеву, главного эксперта в компетенции «Обслуживание холодильной и вентиляционной техники», преподавателя спецпредметов Туркестанского индустриально-строительного колледжа, с чемпионатом связывают крепкие узы. Она была участницей областного этапа WorldSkills Kazakhstan, а ее папа в свое время занимал пост главного эксперта. И именно он привил дочери любовь к рабочей специальности. Нынче она единственная представительница прекрасного пола в упомянутой компетенции. Для участия в соревнованиях педагог привезла выпускника одного из колледжей Туркестанской области – Асадбека Макамбаева.

– К республиканскому чемпионату мы готовились полгода. Конкурсное задание состоит из трех модулей. Первый – изготовление и монтаж холодильной установки. Далее – электромонтаж и подключение системы. И, наконец, третий этап – пусконаладочные работы. Сейчас ребята заняты пайкой изделия, представляющего собой спираль. Главное – соблюдать десятисантиметровое расстояние между каждым витком. Работы оценивают шесть экспертов. При этом каждый из них не может высказывать мнение относительно выполненного воспитанником задания. Он просто стоит в стороне и наблюдает, – пояснила детали Жансая Дюсебаева.

Все участники демонстрируют профессиональные навыки, с завидной точностью соблюдая поставленные задачи.

В создании мужских и женских стрижек, укладок и в окрашивании волос у конкурсанток в компетенции «Парикмахерское искусство» (нынче участвуют только девушки, в прошлом году были и парни) не меньше ответственности, чем у других ребят. Ведь соревнование – это не про «салонный» формат, поскольку задания максимально приближены к современным стандартам бьюти-индустрии и международным требованиям WorldSkills.

– Талантливых детей, как правило, мы определяем еще на первом курсе, когда начинаются уроки производственной практики. Прежде чем привезти учащегося сюда, проводим отбор внутри колледжа, а затем отправляем их на областной этап. Победителей – на республиканский чемпионат. Вчера девушки сделали укладку с окрашиванием. Второй модуль – креативная мужская стрижка длинных волос с окрашиванием. Все справились. Сегодня в работе у будущих фей – короткий волос. Сначала к ним пришли «женщины», следом – «мужчины». Как видите, манекены у нас, как живые. Весь инвентарь предоставлен национальным оператором и спонсорами. Мы лишь везли с собой инструменты, – сказала мастер производственного обучения Любовь Попова из Усть-Каменогорска, по достоинству оценив уровень подготовки конкурсанток: «С заданиями справляются все, правда, техника исполнения у всех разная».

...WorldSkills Kazakhstan 2025, как уже отмечалось выше, становится своеобразным итогом года для всей отрасли: он показывает, какие профессии набирают популярность, где растет уровень компетенций, а также какие стандарты и технологии необходимо внедрять для соответствия современному рынку труда. По результатам соревнований вручены 53 золотые, 55 серебряных и 59 бронзовых наград, а также 213 медалей «За особое отличие». В общекоманд­ном зачете лидером стал город Алматы, набравший 60 баллов. Вторую позицию разделили Павлодарская и Акмолинская области, получив по 56 баллов. Третье место заняли Туркестанская и Карагандинская области с результатом в 55 баллов. Церемония награждения победителей состоялась в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan.

Победители X Республиканского чемпионата войдут в нацио­нальную сборную Казахстана и представят страну на международном первенстве WorldSkills International 2026, которое пройдет в Китае.