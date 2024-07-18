Хакеры украли $235 млн у крупнейшей в Индии криптобиржи WazirX

Взлом может стать одним из крупнейших по сумме ущерба в сфере криптовалют в 2024 году

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным Cyvers, уже более $235 млн в разных криптовалютах выведено с кошельков площадки на адреса криптомиксера. Представители биржи подтвердили инцидент, но не раскрыли точную сумму ущерба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Cyvers — компания, которая занимается кибербезопасностью в сфере блокчейна. По словам ее представителей, поначалу биржа не реагировала на запросы. По данным экспертов, с биржи украдены активы в стейблкоине USDT, криптовалюте GALA и мемкоине PEPE и других монетах. Средства частично конвертируют в Ethereum (ETH) и переводят в адрес криптомиксера Tornado Cash.

Исследователям удалось найти адрес, на котором находятся похищенные активы. По данным на 11:00 мск (13.00 по времени Астаны), на нем находятся токены на сумму более $200 млн.

Отследить все эти операции возможно за счет прозрачной структуры блокчейна. Решения компаний в сфере безопасности постоянно мониторят адреса кошельков криптобирж на подозрительную активность. Криптомиксеры используют для того, чтобы сделать отслеживание передвижения средств невозможным. Попадая в миксер, перевод в криптовалюте смешивается со множеством других, и на выходе отправитель получает активы, которые не пересекаются с его изначальным переводом, и, соответственно, не отслеживаются.

WazirX — крупнейшая по торговым объемам индийская криптобиржа, основанная в 2018 году. По данным Coingecko, на площадке доступно более 200 криптоактивов, суточный объем торгов превышает $2 млн.

Взлом может стать одной из крупнейших хакерских атак в сфере криптовалют в 2024 году. В конце мая хакеры украли биткоины на $305 млн с японской криптобиржи DMM Bitcoin. Им удалось вывести 4 502 BTC (эквивалент 48 млрд японских иен). Позже владельцы биржи смогли привлечь 50 млрд иен ($321 млн) от аффилированных компаний, чтобы купить на них биткоины для выплаты компенсаций пострадавшим от взлома пользователям.