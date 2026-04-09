Хаотичная застройка уходит в прошлое

Инфраструктура
3
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Акмолинской области изменен подход к развитию городских территорий. В регионе одними из первых в рес­публике переходят от привычной прак­тики точечного строительства к комплекс­ному и системному освоению территорий с предварительным анализом, расчетами и четкой логикой развития.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти изменения закреплены в меморандуме о сотрудничестве, подписанном по итогам совещания с участием акима области Марата Ахметжанова, председателя правления АО «Казах­станская жилищная компания» Алтая Куздибаева и председателя правления АО «СПК «Kokshe» Серикбая Кусаинова. Документ задает новую последовательность действий, начиная с подготовки территорий и мастер-планирования до привлечения инвестиций.

По словам акима области Марата Ахметжанова, прежний подход, когда застройка шла «по ситуации», себя исчерпал.

– Мы формируем новую модель развития региона. Каждая территория будет проходить предварительную оценку. Такой подход позволит избежать хаотичной и разномастной застройки и сформировать комфортную городскую среду, – подчеркнул он.

Все решения будут приниматься во вновь созданном Цент­ре урбанистики Kokshetau engineering, который открылся на базе СПК «Kokshe». Именно здесь намечено формировать «картину будущего» для каждой стройплощадки. Центр займется­ комплексным анализом территорий – от оценки спроса на
жилье до расчетов экономичес­кой эффективности и нагрузки на инфраструктуру, транспорт­ной доступности, наличия школ и дворовых пространств.

Как отметил заместитель председателя правления АО «СПК «Kokshe» Али Алиев, переход от интуитивной к принципиально иной логике – сначала данные и расчеты, затем обос­нованные решения – позволяет соз­давать инвестиционно-устойчивые
проекты, минимизировать рис­ки для государства и бизнеса.

Важный блок работы связан с реновацией жилищного фонда. И в этом направлении в облас­ти уже сделано немало: снесен 21 аварийный дом, построено десять комфортных жилых комп­лексов на 763 квартиры.

Но масштаб задач гораздо шире: до 2030 года в регионе планируется расселить около 250 ветхих домов, построить 55 ЖК на 5 тыс. квартир. То есть это не просто замена старых домов новыми, а комплексное обновление территорий.

Параллельно местные власти делают ставку на малоэтажное строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры. Будут обновляться сети, без которых любой строительный бум может превратиться в проблему.

Финансовым партнером в данной сфере выступает АО «Казахстанская жилищная компания». Как отметил председатель правления компании Алтай Куздибаев, на поддержку жилищного строительства в Акмолинской области уже направлено более 52 млрд тенге, это позволило построить 3,7 тыс. социальных квартир. В дальнейшем планируется расширить финансирование комплексной застройки и инфраструктурных проектов.

Подписанный меморандум фиксирует не только намерения, но и инструменты: это формирование инвестиционно-подготовленных территорий, разработка мастер-планов, внедрение механизмов гарантирования долевого строительства, развитие аренд­ного жилья с правом выкупа и модернизация инженерных сетей. Такая модель позволит увеличить объемы строительства, повысить инвестиционную привлекательность регионов, сделать рынок жилья более прозрачным и устойчивым и для жителей, и для инвесторов.

Фактически область становится пилотной площадкой новой градостроительной политики территориального развития. В случае успеха тестируемой модели она в дальнейшем может быть масштабирована на другие регионы страны.

На упомянутом выше совещании обсудили и новый генеральный план развития Кокшетау до 2050 года. Стратегический до­кумент закладывает фун­дамент превращения областного цент­ра в современный город с населением до 500 тыс. человек. Проблему энергодефицита в регионе намерены закрыть за счет строи­тельства ТЭЦ мощнос­тью до 240 МВт, завершение которого планируется к 2029 году. Параллельно начнется модернизация подстанций и тепловых магист­ралей, что обеспечит рост в сферах промышленности и жилищного строительства.

Особое внимание уделено соз­данию социальной и деловой инфраструктуры. В ближайшие годы новый микрорайон Сарыарка прирастет современным футбольным стадионом на 10 тыс. мест. Здесь же строится многопрофильная областная больница на 630 коек. Культурным и административным центром станет Kokshe Downtown, где построят Казахский музыкально-драматический театр и современные гостиничные комплексы.

Промышленный рост в областном центре связывают с развитием индус­триальной зоны Kokshe Industry. В планах к 2030 году привлечь инвестиции на сумму 750 млрд тенге и создать более 6 тыс. рабочих мест. К слову, здесь уже осуществляются проекты по выпуску стройматериалов и сельхозтехники.

Параллельно с индустриализацией продолжится жилищное строительство. К примеру, только в 2026 году планируется сдать в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья. Дополнением станут новые реабилитационные цент­ры, инклюзивные спортивные объекты и специали­зированные детские сады.

В рамках инициативы «Таза Қазақ­стан» в Кокшетау высадят около 400 тыс. деревьев и кустарников, планируется развитие экологического парка «Кокшетау» на площади 25 га. Преобразится береговая линия озера Копа. Впервые здесь появится современная пляжная зона с полноценной инфраструктурой для отдыха.

– Областной центр приобретает черты современного и комфортного города. Центр урбанис­тики задаст плановое развитие не только Кокшетау – он со временем охватит и другие города региона. Пилотным проектом станет Атбасар, – сказал Марат Ахметжанов.

#строительство #Акмолинская область #инфраструктура

