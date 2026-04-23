С учетом современных градостроительных тенденций

Стартовал второй этап реконструкции улицы Конс­титуции Казахстана – одного из самых узнаваемых и оживленных пространств Петропавловска. Это не только центр города, где расположены акиматы и другие государственные учреждения, но еще и самая длинная пешеходная улица в стране.

В этом году реконструкция проходит на участке от перекрестка с ул. Парковой до пр. Назарбаева, причем она не ограничивается косметическими изменениями. Речь идет о комплекс­ном обновлении: заменят брусчатку, модернизируют освещение – в общем, пересоберут архитектурный облик улицы. Вдоль всего маршрута приведут в порядок фасады жилых домов и коммерческих объек­тов, чтобы пространство выглядело цельно, а не как набор разрозненных решений.

Отдельный акцент делается на деталях, которые формируют атмосферу. Планируется ремонт фонтанов и установка элементов благоустройства. В итоге улица должна стать не просто транзитной артерией, а местом, где хочется побыть подольше.

А на берегу озера Пестрое, которое расположено в черте города, реализуется проект экопарка Qyzyljar площадью 41 га. Это будет уже не просто зона отдыха, а полноценная территория для круглогодичной жизни: с площадками для мероприятий, прогулочными маршрутами и триатлон-парком. Проект предусматривает современное освещение, развитие инженерной инфраструктуры, установку малых архитектурных форм и создание парковочных зон. Запланировано расширение подъездной дороги к парку через село Тепличное с организацией парковки на 520 мест.

В общем, город одно­временно наводит лоск в центре и закладывает новую точку притяжения на периферии. И это уже не про ремонт, а про попытку переосмыслить то, как должен выглядеть и жить современный Петропавловск.