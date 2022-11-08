Хэллоуин must go on

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Закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Дело Карима Масимова поступило в суд Астаны – процесс будет закрытым
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Нужна гражданская активность
О качестве жизни
Образование для всех
Ждем битву фаворитов
«Золотой мост» дружбы
Все условия для избирателей
Двигатель экономического роста
За вклад в борьбу с COVID
«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
Поздравляем «Окжетпес»
Авария на ТЭЦ в Риддере: мёрзнут 22 000 горожан, детей перевели на онлайн-обучение
Айдоса Ербосынулы ввели в медицинскую кому после нокаута от кубинца
Фермер и наука
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Ползучий и беззвучный враг
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
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