Хэллоуин must go on

После жуткой давки в Сеуле неприятным занятием было читать комментарии наших соотечественников, утверждавших, что виноваты люди, отправившиеся отмечать шайтанский праздник. Комментарии в этой жизни ничего не значат. Совсем. Но есть стойкое ощущение, что большую часть этих комментаторов на этой неделе можно было встретить в давке, которая случилась в Шымкенте. Без всякого Хэллоуина. Просто люди после объявления о скидках в магазине спортивных товаров устроили столпотворение.

Пострадавших нет. Владельца полиция решила привлечь к административной ответственности по статье Адмкодекса «Нарушение порядка организации проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий». Скидки, как ни крути, мероприятие зрелищное.

Умение называть вещи своими именами – великое умение. В аэропорту Алматы продолжают рассказывать, как перенесут историческое здание. И только изредка можно встретить заголовок, в котором используется простое и точное слово – снос. Да, в стороне строится новое здание, на которое перенесут часть декоративных элементов вроде витражей. Но новодел с историческим объектом уже не будет иметь практически ничего общего. С таким же успехом можно было на любое строение натянуть баннер с изображением снесенного.

Общественники, занимавшиеся вопросом сохранения здания, чувствуют себя обманутыми. Они даже попытались вручить руководству аэропорта Алматы инсталляцию с топором, воткнутым в макет теперь уже снесенного строения.

Первое здание аэропорта Алматы было построено в 40-х годах прошлого века и являлось историческим объектом. Такое нельзя сносить, но по закону можно перенести, если это позволит улучшить условия по сохранению здания. Как снос и постройка по сути нового строения с частью декоративных элементов улучшит сохранение памятника – вопрос открытый.

По большому счету всех сегодня поставили перед фактом: здание снесено. Это как озеро Талдыколь в Астане. Все видели, как планомерно озеро засыпалось, а теперь экологи говорят: это неправильно, но мы вынуждены признать этот факт, потому что все засыпанное раскопано быть не может.

Не менее сложный вопрос: откуда берутся комментарии людей, которые уверены, что это правильное решение, и от наследия прошлых эпох необходимо и дальше избавляться, потому что это чуждое нам и не нужное?

Есть робкое предположение, что подобный подход является частью идентичности некой, довольно специфичной прослойки общества, которой в принципе ничего не нужно. После нас – хоть потоп. Это про них. Совершенное безразличие к истории, архитектуре, экологии. Зато важно иметь свое мнение по любому поводу, свою машину и квартиру. А лучше – две. Чтобы можно было ничего не делать, а в случае появления «реальной темы», продать все и вложить в какую-нибудь финансовую пирамиду.

Вначале казалось, что все эти прогоревшие проекты – проблема образования. В школе нет уроков финансовой грамотности, в телевизоре – сплошная развлекаловка, в социальных сетях – танцы. Оказалось, все немного не так. Люди в большинстве своем прекрасно понимают, что схема функционирования таких проектов одна: все деньги забирает первый, а ни с чем уходит тот, кто сделал вклады последним. То есть деньги действительно можно приумножить, но за счет обмана ближнего своего. И это в принципе устраивает. Другого объяснения, как люди верят в гарантированную доходность до 520% в год и несут сотни миллионов тенге мошенникам, быть не может.

Главное, что виноват все равно будет пусть и странный, чужой, но по сути безобидный праздник.