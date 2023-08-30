Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне

Индийский луноход «Прагьян» обнаружил несколько химических элементов на Луне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

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В их числе: сера, алюминий, кальций, железо, хром, титан, марганец, кремний и кислород. Поиски водорода продолжаются.

Напомним, что «Прагьян» был доставлен на спутник Земли 23 августа с помощью посадочного модуля индийской станции «Чандраян-3». Луноход проработает в окрестностях Южного полюса примерно 1 лунные сутки, это около 14 земных дней. Аппарат изучает грунт и рельеф спутника, а также ищет следы тектонической активности.

