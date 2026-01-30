Хищения и фиктивные выплаты выявили в спортшколах Павлодарской области

В одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры провели проверки спортивных объектов региона, в их числе стадионы, бассейны, спортивные школы, ледовые арены и футбольные манежи. Они установили незаконную передачу спортивных сооружений в частные руки, которые их использовали в коммерческих целях и не оплачивали аренду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной надзорный орган.

К примеру, в Павлодаре хоккейный корт на протяжении трех лет использовался безвозмездно, а коммунальные расходы погашали за счет бюджета.

В деятельности спортивных школ выявлены хищения и фиктивные выплаты на 10 млн тенге.

Так, в одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн тенге. Уголовное дело по ч.3 ст.189 УК в суде.

В спортивных организациях работали тренеры с поддельными дипломами и работники, ранее привлеченные к уголовной ответственности за правонарушения против здоровья населения и нравственности.   

Заключали фиктивные договора по проживанию спортсменов  в несуществующих гостиницах. В результате ущерб составил 2,8 млн тенге.

Проверки показали, что большинство спортивных объектов находятся  в изношенном состоянии, разрушенные трибуны, протекающие крыши, отсутствие условий для лиц с инвалидностью, несоответствие санитарным и пожарным требованиям.

По всем нарушениям внесены акты надзора для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности.  

