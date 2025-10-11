Крестьянское хозяйство «Ахласов» бьет тревогу: на территории лесных пастбищ в Кербулакском районе, в живописных горах Джунгарского Алатау, участились случаи нападения диких зверей на сельскохозяйственных животных.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если в прошлом году было зафиксировано более 20 подобных инцидентов, то за неполный текущий год их число уже достигло 30.

«Бизнес не только несет материальные убытки, – говорится в заявлении КХ «Ахласов». – Нападения диких животных угрожают жизни и здоровью работников хозяйств. Ситуация усугубляется тем, что это хищники, занесенные в Красную книгу, а именно – тяньшанский белокоготный медведь и снежный барс».

Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции региональной палаты предпринимателей «Атамекен» не остался в стороне от проблемы и вынес рекомендации. Так, облинспекции лесного хозяйства и животного мира надлежит предоставить полную статистику о фактах нападения диких животных на скот и людей. Областному акимату нужно рассмотреть вопрос о создании межведомственной зоологической комиссии, которая займется изучением причин соответствующих случаев и выработкой эффективных мер по их предотвращению.