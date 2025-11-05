Будем с хлебом

Текущий год стал рекордным не только по зерновым, но и по основным высокорентабельным и востребованным культурам, таким как бобовые и масличные. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что по поручению Главы государства в Казахстане были созданы все необходимые условия для своевременного и качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ.

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня по рес­публике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 центнеров на круг (2024 год – 16,2 цент­нера) намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га (при урожайности 16,6 ц⁄га) пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года.

– Несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тысяч гектаров, объем ее производства не только сохранен, но и значительно увеличен. Это еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий, – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Впервые в Казахстане урожай бобовых культур достиг 1 млн тонн. Уборка масличных еще продолжается, тем временем в республике уже собран рекордный урожай маслосемян – 4,3 млн тонн. Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.

При средней урожайности почти 30 центнеров с гектара получено 428 тыс. тонн хлопка-сырца, это на 42% больше, чем в прошлом году. Министр сообщил, что Казахстан развивает проекты по глубокой переработке и наращивает экспорт зерна, а также анонсировал: практика раннего финансирования весенне-полевых работ продолжена.

Об итогах уборочной кампании в регионах доложили акимы: Акмолинской области – Марат Ахметжанов, Костанайской – Кумар Аксакалов и Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что объем льготного финансирования, включая лизинг, доведен до рекордных 1 трлн тенге. Аграрии были полностью обеспечены семенным материалом, льготным топливом и удобрениями в необходимых объемах. Благодаря принятым мерам и слаженной работе выращен хороший урожай.

– Признателен аграриям за упорный и добросовестный труд. Как видим, залогом богатого урожая являются не только созданные условия и погода, но и полное соблюдение агротехнологий. Только в этом случае можно будет добиваться высоких показателей, а наша продукция станет более конкурентоспособной на экспортных рынках, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что основной задачей является сохранение и выгодная реализация собранного урожая, и обратил внимание на важность обеспечения своевременной сушки зерна и его засыпки на элеваторы. Все хлебоприемные предприятия должны работать в постоянном режиме без перебоев. Нужно установить постоянный контроль над соблюдением технологических условий хранения.

Министерству транспорта совместно с «Казахстан темир жолы» надлежит организовать бесперебойную транс­портировку урожая и обеспечить строгое соблюдение графика подачи подвижного состава. Фитосанитарной службе поручено осуществлять жесткий контроль качества зерна на всех этапах его хранения и сбыта.

Министерствам торговли и интеграции, сельского хозяйства следует принять меры по эффективной продаже произведенной продукции, в том числе по расширению экспортных поставок как на традиционные, так и на новые зарубежные рынки.

– Особое внимание следует уделить продукции глубокой переработки. На сегодня в стране осуществляется ряд подобных крупных проектов. В их чис­ле следует отметить проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала – в Астане, выпуску лизина, глютена и биоэтанола в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. Однако этих проектов недостаточно, – заявил руководитель Правительства. – Для обеспечения комплексного развития отрасли их должно быть больше.

По словам Премьер-министра, необходимо уделять пристальное внимание привлечению инвестиций в аналогичные направления, для того чтобы отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к международной торговле продукцией глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Акцент был сделан также на необходимости формирования достаточных запасов продовольственных товаров. Акиматам регионов поручено обеспечить проведение постоянного мониторинга по линии стабилизационных фондов и организацию своевременного заключения договоров на поставку основных видов овощной продукции в необходимых объемах. Профильные министерства и акиматы регионов получили ряд других поручений.

– Мы полностью обеспечили себя хлебом. Как гласит казахская пословица: «Нан – астың атасы, ынтымақ – көптің батасы». Благодаря хорошему урожаю мы сможем обеспечить хлебом и многих зарубежных партнеров. Желаю всем работникам агропромышленной отрасли успехов, благополучия и дальнейших достижений во благо нашей страны, – сказал руководитель Правительства.

Доступный спорт

Вторым вопросом заседания Правительства стало рассмотрение направления, связанного с развитием спортивной инфраструктуры и поддержкой массового спорта.

В настоящее время в стране насчиты­вается 25 тыс. 760 спортивных сооружений, при этом 1 298 из них требуют ремонта. За девять месяцев 2025 года построено 35 новых объектов, до конца года планируется завершить строительство еще 67. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой превысила 55%.

– Развитие спортивной инфраструктуры и повышение доступности спорта для населения – одно из ключевых направлений деятельности отраслевого министерства. Наиболее высокие показатели достигнуты в Павлодарской, Жамбылской и Карагандинской областях. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта стоит задача повысить показатель до 65 процентов в 2029 году, – проинформировал министр спорта и туризма Ербол Мырзабосынов.

О развитии профессионального и массового спорта доложили генеральные секретари: Казахстанской федерации футбола – Давид Лория и Федерации водных видов спорта – чемпион Олимпийских игр Дмитрий Баландин, учредитель семейного спортивного центра «Сана Спорт» Руслан Ахметов, акимы регионов.

– Глава государства всегда подчеркивает важность развития спорта, который должен стать частью жизни каждого казахстанца. Во всех регионах респуб­лики ведется системная работа по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта. Главная цель – повысить охват населения, а также создать необходимые условия для подготовки профессиональных спортсменов. Надо обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах, создание сети спортивных площадок в шаговой доступности, открытие клубов и секций, – подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом, акцентировал внимание Премьер-министр, важно не только строить новые стадионы и дворцы спорта, но и обеспечить эффективную эксплуа­тацию уже действующих спортивных сооружений. Так, например, жители Талгара Алматинской области сетуют на то, что их стадион «Жастар» находится в заброшенном состоянии и не задействован для проведения массовых спортивных мероприятий и организации секций. Министерству туризма и спорта, а также акиматам необходимо обеспечить строгий контроль целевого и эффективного использования спортивных объектов.

В Казахстане достаточно повсеместно строятся спортивные объекты. Только в прошлом году возведено 90 сооружений, причем 61 из них – в сельской местности. В текущем году уже открыты и будут завершены работы еще на 102 объектах. Вместе с тем для оптимизации государст­венных расходов акиматам необходимо привлекать внебюджетные средства и шире использовать типовые проекты.

Премьер-министр отметил, что государство оказывает поддержку бизнесу и ждет встречных шагов по развитию социальной и спортивной инфраструктуры. Предприниматели страны уже откликнулись на призыв Президента о приватизации футбольных клубов. Нужно создавать качественный резерв для профессионального спорта.

Отдельное внимание необходимо уделять развитию спортивных школ-интернатов. Такие учреждения, как отметил Премьер-министр, до сих пор отсутствуют в областях Улытау и Абай, а также в Алматинской и Костанайской областях. В этом направлении следует использовать положительный пример Атырауской области, где осуществляется строительство спортивной школы-интерната через механизм государственно-частного партнерства.

В Астане накоплен успешный опыт по развитию сети инновационных детских центров, созданных за счет частных инвестиций, который нужно применять и в других регионах, сохраняя набранный темп развития спортивной инфраструктуры.

– Необходимо ускорить процессы цифровизации в сфере спорта. Прежде всего, ускорить ввод в эксплуатацию информационной системы «Е-Sport», – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений. Акиматам регионов и Министерству туризма и спорта до 20 декабря текущего года надлежит разработать и утвердить дорожные карты на 2026–2028 годы по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта.

Акимам Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Шымкента и Астаны следует активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов.

Акиматам регионов в целях развития массового спорта поручено обеспечить реализацию проекта «Доступный спорт», а также решить вопросы, касающиеся увеличения числа тренеров-инструкторов, особенно в сельской местности.