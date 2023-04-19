Хлопок газа обрушил частный дом в Кызылорде, есть пострадавший (видео)

При хлопке газовоздушной смеси в частном в городе Кызылорде пострадал мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

19 апреля в 10:58 в частном жилом доме по улице Яншина в Кызылорде произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением и обрушением на площади 182 квадратных метров. Огонь также охватил 60 квадратных метров временного строения на территории дома.

25 огнеборцев с помощью 5 единиц техники потушили пожар в 12:09. Его причина устанавливается.

На месте ЧП также работали сотрудники Центра медицины катастроф, полиции, АО «КазТрансГазАймак», АО «КРЭК».

До приезда спасателей в городскую больницу скорая доставила гражданина Узбекистана П.Ж. 1984 года рождения с ожогами верхних конечностей 1-й степени.