Хочешь инвестировать – проверяй!

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Наталия Павлова

Возможность заработать на квартиру путем инвес­тирования предлагала западноказахстанцам лже-бизнес­вумен.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Каждому был обещан ежегодный доход свыше 20% от вложенных 1 100 евро в течение 10 лет плюс пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса за привлечение новых вкладчиков.

На деле инвестпроект оказался­ очередной финансовой пирамидой, организатору которой 42 человека перечислили свыше 56 млн тенге. Она-то и приобрела квартиру стоимостью 85 млн тенге в элитном жилом комплексе столицы. Правда, оформлена недвижимость была на доверенное лицо, но после приговора суда все равно обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

Организатор Life is good Hermes Management Ltd была признана виновной по статьям «Создание и руководство финансовой пирамидой» и «Легализация денег и иного имущест­ва, полученных преступным путем». Ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, в прошлом году ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которые причинили ущерб вкладчикам больше чем на 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге. Заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что поз­волило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан. Если вы готовы инвес­тировать в новый проект, АФМ советует проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды посредством telegram-бота Baiqa, piramida!

#АФМ #инвестиции #проверка

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