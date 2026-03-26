Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Мохаммада Шахабуддина Чуппу и всех его соотечественников с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Бангладеш, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Бангладеш – благополучия и процветания.