Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Мохаммада Шахабуддина Чуппу и всех его соотечественников с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Бангладеш, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Бангладеш – благополучия и процветания.