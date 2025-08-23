Хочешь – не хочешь

Асель Муканова

Один известный российский психолог практически всю свою карьеру построил на том, что «разрешает» людям делать только то, что им хочется. Прямо-таки возвел это в одно из шести правил счастливой жизни. По его мнению, следует прислушиваться к своим желаниям и делать то, что приносит радость и удовлетворение, а также не делать того, чего не хочется, даже если это может кому-то не понравиться или показаться странным.

Думаю, только за одно это его полюбили миллионы жителей постсоветского пространства. Ведь все мы выросли на фразах «делай через не хочу!», «есть такое слово «надо» и коронное «мало ли чего ты хочешь...». Советское воспитание базировалось на том, что свои желания надо задвигать куда подальше ради всеобщего блага. Желать чего-то, а тем более добиваться этого считалось если уж не зазорным, то нежелательным.

И вот все кардинально поменялось. Теперь это называется «слушать себя» и пропагандируется чуть ли не как главное условие счастливой жизни. Даже прежде чем накричать на ребенка, современные психологи советуют прислушаться к себе: действительно ли это некий воспитательный момент или вам просто нужно скинуть напряжение.

Давайте начнем с малого. Я же, наде­юсь, не одна такая, кто всегда хотел съедать сначала самое вкусное и уж потом все остальное? Но нет, какой-то внутренний «шеф-повар», взращенный с самого детства, убеж­дает сперва набить желудок и лишь затем лакомиться тем, что действительно по вкусу. Например, запихать в себя ненавистный суп, прежде чем приступить к вожделенной котлетке.

Так вот теперь можно начинать с котлеты, представляете! Съесть с удовольствием любимое второе – авось и первое уже не понадобится. Правда, и тут все же нужен некий внутренний контролер. А то ведь можно одними круассанами питаться, так и не добравшись до полезного салата или борща.

Или другой пример. Всегда хотела носить сотовый телефон без чехла. «Но это же небезопасно, вдруг упадет и разобьется, да и царапины будут повсюду», – кричала практичная женщина внутри меня, не позволяя «расчехляться».

И как же здорово, наверное, войти в салон самолета в красивом платье и на каблуках, привлекая всеобщее внимание своей женственностью и изяществом! Но, памятуя о сложностях перелета, ты натягиваешь удобные брюки и кроссовки.

Проехать в автомобиле с открытым люком – еще одно потаенное желание, так и оставшееся неисполненным. Ну не с нашими же ветрами и пылью, да и солнце будет только мешать! А уж переночевать в палатке на берегу озера для меня, закоренелой горожанки, – предел мечтаний. Но опять же – некомфортно, непривычно, страшно, сыро.

Но это все цветочки по сравнению с тем, что приходится испытывать людям, которые не хотят ходить на работу. На свою или в принципе – не важно. Или как быть с подростками, которые только и мечтают бросить ненавистную школу или музыкалку? Тоже исходить из правила потакания исключительно своим желаниям?..

Так что, мне кажется, хайпует этот популярный психолог. Едва ли мы готовы ограничиваться лишь тем, что приносит нам удовольствие. Иногда что-то приходится делать через «не хочу» и отказываться от своих «хотелок» в пользу здравого смысла. В общем, не все варианты придутся нам по вкусу. И, кстати, может, потому-то и желанен сладкий круассан, что до него были банальные борщ и котлета?..

Хочешь – не хочешь
