Ход реализации Послания Президента обсудили в Правительстве

Заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе совещания было отмечено, что для перезагрузки фискального регулирования начата разработка нового Налогового кодекса, в котором будет уделено особое внимание упрощению специальных налоговых режимов и цифровизации налогового администрирования.

Также ведется работа над новым Бюджетным кодексом, упор в котором будет сделан на дебюрократизацию бюджетного процесса. Проекты двух новых кодексов должны быть готовы к весне 2023 года.

Кроме того, для реформирования тарифной политики предложена новая концепция регулирования сферы естественных монополий «Тариф в обмен на инвестиции». Она подразумевает строгий контроль целевого использования средств потребителей, повышение социальной ответственности монополистов, обеспечение гласности процедур госрегулирования естественных монополий и т.д.

Вместе с тем продолжается работа по введению с 1 января 2024 года регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа». Так, по итогам анализа в 9 сферах деятельности субъектов предпринимательства выявлено более 22 тыс. требований, из которых порядка 17% не соответствуют новой регуляторной политике, поэтому будут отменены или пересмотрены. Работа по остальным отраслям будет завершена до конца 1 квартала 2023 года.

В рамках повышения эффективности механизма ГЧП и обеспечения прозрачности заключения договоров разработаны соответствующие поправки в Закон о ГЧП. Их принятие планируется до конца текущего года.

В части переформатирования деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына» ведется пересмотр портфеля инвестиционных проектов и активов Фонда с проведением их критической оценки. В результате посредством приватизации и других механизмов должен быть сформирован оптимальный портфель, что позволит высвободить и перераспределить госресурсы.

По направлению перезагрузки системы госуправления проводится функциональный анализ для дальнейшего перераспределения полномочий от центра в регионы. Благодаря этому полномочия региональных управленцев будут расширены для оперативного решения вопросов местного значения.

По линии Министерства финансов ведется работа по интеграции налоговой и таможенной информационных систем, а также внедрению комплексного таможенного контроля по принципу «одного окна».

Кроме того, начата разработка нового Закона «О государственных закупках», предусматривающего введение принципа приоритета качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг. При этом закупки всех государственных и квазигосударственных организаций планируется перевести на единую платформу.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев подчеркнул необходимость оперативной разработки соответствующих законодательных поправок и их принятия до конца года, а также качественного и своевременного исполнения общенационального плана по реализации Послания Главы государства в целом.