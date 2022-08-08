Холдинг "Зерде" ликвидируют – Правительство РК приняло постановление

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«5 августа 2022 года Правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан», – сообщила пресс-служба Правительства страны.

Напомним, в середине июля после критики Президента страны на расширенном заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг «Зерде». Позже в МЦРИАП озвучили основную причину ликвидации холдинга.