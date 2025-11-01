Жемчужина

в песенной короне

Мелодичны и напевны казахские песни, они широки и вольны, как свободолюбивая бескрайняя степь. Их у нашего народа много, но жемчужина в этой песенной короне – «Япурай», которую по праву называют лирическим символом казахской музыки.

Знаменитый Ришат Абдуллин считал, что «Япурай» – это совершенно иной уровень творчества. Особый трепет и любовь вызывала эта песня у Латифа Хамиди. Со временем она полюбилась многим народам: скажем, великий композитор Сергей Рахманинов использовал мотивы «Япурай» в своих «Симфонических танцах».

Поэтому не случайно эта песня дала название и всему хоровому спектаклю. Как рассказала директор КазНТОБ им. Абая Айнур Копбасарова, хор театра составляет фундамент масштабных, зрелищных постановок, которые украшают афишу оперного репертуара.

– Когда я только пришла в театр, то сразу познакомилась с хором. Меня поразило, насколько красиво звучали голоса! Им подвластно все: различные направления и жанры – от оперной классики до мюзиклов и джаза. И тогда у меня впервые возникла идея сделать спектакль специально для хора. Мы привыкли, что в оперном спектакле хор на втором плане, на первом всегда солисты. А в нашем гала-спектакле главное действующее лицо – именно хор, и он – не часть представления, а целая музыкальная вселенная, своеобразный символ единства народа, гармонии и уважения к родной стране и ее культуре. Хоровое пение завораживает зрителей не только красотой звучания, но и необыкновенной экспрессией, яркой зрелищностью. И в этом плане прекрасно поработал специально приглашенный из Италии художник по свету

Гаэтано ла Мела, – отметила Айнур Копбасарова.

Над постановкой работала меж­дународная команда. Вместе с руководителем хора Алией Темирбековой и главным дирижером Нуржаном Байбусиновым подбирался репертуар, где наряду с народными песнями – «Самал тау», «Балапан қаз» – звучали пес­ни классиков казахской музыки: знаменитые «Қарлығаш» Ахмета Жубанова и «Аққу» Нургисы Тлендиева. Ну и, конечно, программа столь масштабного концерта на оперной сцене была бы не полна без музыки зарубежных композиторов. Зрители увидели финальную сцену из оперы «Фауст» Шарля Гуно, хор слуг дворца из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, фрагменты других произведений мировой оперной классики, в том числе культовый марш из оперы «Кармен» Жоржа Бизе.

Аранжировкой занимался заслуженный деятель РК Артур Оренбургский.

– В гала-концерте прозвучали казахские народные мелодии и две пьесы казахских композиторов в моей аранжировке. В новом прочтении для хора и симфонического оркестра знакомые произведения звучат созвучно современным требованиям исполнительского искусства, сохраняя при этом музыкальные традиции. Я очень люблю хоровое пение, для меня это родная стихия, сам в детстве пел в хоровой студии. И хотелось бы надеяться, что та любовь, с которой все мы создавали это шоу, передастся зрителям, – сказал Артур Оренбургский.

Зрелищности представлению добавляли и костюмы, созданные по эскизам талантливой художницы Айнур Еримбетовой.

Времен связующая нить

Уникальность проекта «Япурай» и в том, что в нем органично сочетаются фольклорная музыка с новейшими технологиями и сценографией: «оживал» задник, и зрители видели то ковыльную степь, то стремительно мчащихся скакунов, то парящих в бескрайнем небе лебедей, то трогательный силуэт девушки (как у Марины Цветаевой, «просто – рук не разнимут двое»). Этот необыч­ный видовой ряд, выполненный художником-декоратором Жанатом Кокимбековым, стал своего рода иллюстрацией к прозвучавшим музыкальным произведениям.

Еще одна очень важная деталь, которую использовали создатели шоу. В завершение спектакля на сцене словно открылось окно во Времени, и перед зрителями предстали те, кто много лет назад создавал славу КазНТОБ им. Абая. Дина Джангозина, Ольга Симонова, Куляш Байсеитова, Роза Джаманова, Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкебаев, Жусупбек Елебеков, Жумат Шанин, Александр Казакевич, Евгений Иванов, Нурсулу Тапалова, Иван Жуков, Ришат и Муслим Абдуллины – имена, которые составляют золотой фонд национального музыкального искусства.

– Мы помним и чтим наших легендарных предшественников, – подчеркивает Айнур Копбасарова. – Когда-то в нашем театре работали не только выдающиеся мастера сцены, но и классики изо­бразительного искусства Казахстана – Сергей Калмыков, Айша Галимбаева, Гульфайруз Исмаилова, Евгений Сидоркин, которые создавали не только оригинальные декорации к спектаклям, но и шикарные афиши. В отличие от сегодняшнего дня, когда в основном используется компьютерная графика, у них все это было, как говорится, в авторском аутентичном исполнении.

С прошлого года в театре начали возрождать эту традицию. Так, для премьерной оперы «Хан Султан. Алтын Орда» впервые представили оригинальную афишу в авторском исполнении художника-иллюстратора Ассоль Сас. Афишу для гала-шоу «Япурай» создал известный художник Жамбыл Натбаев.

В гала-спектакле также приняли участие детский хор «Қоңырау» частной школы «Престиж» под руководством Светланы Политае­вой и фольклорный ансамбль «Мұрагер».