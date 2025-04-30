Хореографический дивертисмент «Восточная Рапсодия» представят в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Уникальный концерт объединит народные танцы и мелодии различных стран Азии

Коллаж: пресс-служба театра

1 мая на сцене театра «Астана Балет» состоится хореографический дивертисмент «Восточная Рапсодия», который станет настоящим праздником танца и культуры, сообщает Kazpravda.kz

Этот уникальный концерт объединит народные танцы и мелодии различных стран Азии, включая Казахстан, Китай, Индию, Турцию и Японию, создав живописное хореографическое полотно, отражающее богатство и разнообразие восточных культур.

Каждая танцевальная миниатюра в программе будет не просто ярким номером, а настоящим рассказом о народе, его духе, философии и традициях. Японская сдержанность сменится турецкой страстью, затем в хореографии появится китайская поэзия, следом — восточный соблазн, наполненный ароматами Индии, и, наконец, произойдет возвращение в родную казахскую степь. Все эти элементы создадут неповторимый культурный калейдоскоп.

Концерт станет данью памяти первому выступлению труппы «Астана Балет» в 2013 году, которое также носило название «Восточная Рапсодия». Спустя годы театр вернется к этой теме с новым масштабом и глубиной, продемонстрировав высокий уровень мастерства, накопленный через творческое сотрудничество с выдающимися казахстанскими и зарубежными хореографами, композиторами и художниками.

Яркая сценография, стильные костюмы, мощная этномузыкальная составляющая, а главное — харизматичное исполнение артистов балета сделают этот вечер незабываемым. «Восточная Рапсодия» станет символом многонационального Казахстана, где культура не разделяет, а соединяет. Это будет торжество многообразия и единства народов, где каждый голос прозвучит свободно, но в унисон со всеми.

Через танец и музыку театр продемонстрирует силу и красоту культурного разнообразия нашей страны, утверждая, что искусство не знает границ. «Восточная Рапсодия» станет важным утверждением того, что культура, уважение и единство – основа нашего общества, и именно через такие события будут укрепляться связи и создаваться будущее, основанное на взаимопонимании и мире.

Показ состоится при поддержке Министерство культуры и информации. 

#Астана #балет #хореография #«Восточная Рапсодия» #дивертисмент

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