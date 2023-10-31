Хранители истории сыграли в теннис

Статьи
62

В Архиве Президента прошел турнир по настольному теннису среди сотрудников архивных учреждений, посвященный 25-летию Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах». Инициатором спортивного состязания стал Совет молодых архивистов Архива Президента.

В спортивном мероприятии, приняли участие команды «Орталық архив» Центрального государственного архива, «Vernый» Государственного архива г. Алматы, «Архив тарландары» Государственного архива Алматинской области, «НТД» Центрального государственного архива научно-технической документации и «Жасқыран» Архива Президента Республики Казахстан.

Примечательно, что турнир организован в рамках Архивного марафона «Сохраним и приумножим» и проводится в таком формате впервые. Напомним, что весной состоялся турнир по волейболу среди архивистов на кубок Архива Президента.

Поддержка и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников архивных учреждений - одна из главных целей проведения турнира. Такие мероприятия повышают в коллективах дружескую атмосферу.

- Соревнования по настольному теннису в Архиве Президента проводятся вот уже четвертый год подряд, в этом году мы решили пригласить на наш турнир коллег из других архивов. Архивная работа имеет ряд особенностей, это трудоемкий, кропотливый и скрупулезный процесс, сопряженный с физическими нагрузками и сложными условиями труда. Организация турниров стимулируют архивистов к регулярным занятиям спортом, повышению уровня физической подготовки, - подчеркнул председатель Совета молодых архивистов Архива Президента Ильяс Абдиев.

На турнире архивисты-теннисисты показали красивую игру. Болельщики активно поддерживали свои команды, заряжались положительными эмоциями. В перерывах многие и участники, и болельщики отмечали, что это не должно быть одноразовой акцией. Были предложения организовать турнир по футболу и пригласить на соревнования как можно больше коллег-архивистов.

Директор Государственного архива города Алматы Абзал Ботанов сказал:

- Спорт сплачивает людей. Надеемся, что такие соревнования среди архивистов будут проводиться чаще. Особенно такие мероприятия необходимы молодежи. Спасибо организатору турнира Архиву Президента за праздник.

Среди мужчин первое место у Бауыржана Конкасова из команды «Vernый» Государственного архива г. Алматы. На втором месте и третьем месте представители команды «Жас қыран» Архива Президента Мади Шотаев и Аян Жолдасов.

Среди женщин на первом месте Меруерт Мукатай из команды «Орталық архив» Центрального государственного архива, на втором – Акбота Адилова, команда «НТД» Центрального государственного архива научно-технической документации, на третьем месте - Гаухар Бекишева из команды Архива Президента «Жас қыран».

Победители и призеры турнира были отмечены грамотами, кубками, медалями и подарками.

#турнир #Спорт #теннис #архив

Популярное

Все
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
О призерах и неудачниках
В поисках новых смыслов
Это наша борьба
Там, где ходит розовый фламинго
На перекрестке интересов
Цех по выпуску рыбной муки открылся в Кызылординской области
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
Карьер или парк?
Судьба языка – судьба страны
Нет границ для творчества
Поймаем энергию ветра
Большой потенциал
ТРУДности трудоустройства
В мире мудрых слов
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Мотивация для учителей
Под прикрытием
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Творчество во имя мира и согласия
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Фундаментальные основы
Казахстанцы – молодая нация
В нештатном режиме
«Удочка» мошенников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]