Хранители истории сыграли в теннис

В Архиве Президента прошел турнир по настольному теннису среди сотрудников архивных учреждений, посвященный 25-летию Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах». Инициатором спортивного состязания стал Совет молодых архивистов Архива Президента.

В спортивном мероприятии, приняли участие команды «Орталық архив» Центрального государственного архива, «Vernый» Государственного архива г. Алматы, «Архив тарландары» Государственного архива Алматинской области, «НТД» Центрального государственного архива научно-технической документации и «Жасқыран» Архива Президента Республики Казахстан.

Примечательно, что турнир организован в рамках Архивного марафона «Сохраним и приумножим» и проводится в таком формате впервые. Напомним, что весной состоялся турнир по волейболу среди архивистов на кубок Архива Президента.

Поддержка и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников архивных учреждений - одна из главных целей проведения турнира. Такие мероприятия повышают в коллективах дружескую атмосферу.

- Соревнования по настольному теннису в Архиве Президента проводятся вот уже четвертый год подряд, в этом году мы решили пригласить на наш турнир коллег из других архивов. Архивная работа имеет ряд особенностей, это трудоемкий, кропотливый и скрупулезный процесс, сопряженный с физическими нагрузками и сложными условиями труда. Организация турниров стимулируют архивистов к регулярным занятиям спортом, повышению уровня физической подготовки, - подчеркнул председатель Совета молодых архивистов Архива Президента Ильяс Абдиев.

На турнире архивисты-теннисисты показали красивую игру. Болельщики активно поддерживали свои команды, заряжались положительными эмоциями. В перерывах многие и участники, и болельщики отмечали, что это не должно быть одноразовой акцией. Были предложения организовать турнир по футболу и пригласить на соревнования как можно больше коллег-архивистов.

Директор Государственного архива города Алматы Абзал Ботанов сказал:

- Спорт сплачивает людей. Надеемся, что такие соревнования среди архивистов будут проводиться чаще. Особенно такие мероприятия необходимы молодежи. Спасибо организатору турнира Архиву Президента за праздник.

Среди мужчин первое место у Бауыржана Конкасова из команды «Vernый» Государственного архива г. Алматы. На втором месте и третьем месте представители команды «Жас қыран» Архива Президента Мади Шотаев и Аян Жолдасов.

Среди женщин на первом месте Меруерт Мукатай из команды «Орталық архив» Центрального государственного архива, на втором – Акбота Адилова, команда «НТД» Центрального государственного архива научно-технической документации, на третьем месте - Гаухар Бекишева из команды Архива Президента «Жас қыран».

Победители и призеры турнира были отмечены грамотами, кубками, медалями и подарками.