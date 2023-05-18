Huawei намерена участвовать в цифровизации железнодорожной сети Казахстана

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Экономика, Технологии, Цифровизация, Китай
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Глава государства провел встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

Лян Хуа рассказал, что компания Huawei профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа в Интернет и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-Академии Huawei.

Также глава государства принял председателя правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговли, а также взаимодействие с Международным финансовым центром «Астана».

Инвестиционная группа Sun Seven Stars Investment Group является одним из крупнейших частных медийных и инвестиционных конгломератов в Китае.

 

 

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