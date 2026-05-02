Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ

Масс-медиа

Набор заявок открыт до 10 июня, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Открыт прием заявок на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации на 2026 год, сообщили в Акорде. 

Кандидатуры журналистов и творческие коллективы могут быть выдвинуты средствами массовой информации, общественными организациями и государственными органами.

«К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Прием документов осуществляется до 10 июня 2026 года», - опубликовал на своем канале в Сети Советник Президента - Пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров.

В пресс-службе Президента Республики Казахстан также проинформировали о том, что каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение или государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов.

При этом не допускается самовыдвижение кандидатов, а также творческих коллективов на получение Благодарности. Представление обладателя гранта на соискание премии возможно не ранее чем через пять лет после вручения гранта.

Отмечается, что гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно.

Представление на соискание премии или гранта (не более двух страниц формата А4) направляется на официальном бланке организации и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К документам прилагаются справка с места работы кандидата, копия удостоверения личности, краткая характеристика творческой деятельности, а также список публикаций и соответствующие материалы или ссылки на них.

Представление на объявление Благодарности также оформляется на официальном бланке и сопровождается значимыми публикациями и материалами.

К рассмотрению принимаются только материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в указанный период. При этом представленные документы возврату не подлежат.

Отдельно отмечено, что книги не рассматриваются в качестве материалов, за исключением сборников статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии, Советника Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан А.Смадиярова до 10 июня 2026 года по адресу: 010000, г. Астана, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде принимаются по почте либо через сектор служебной корреспонденции Общего отдела Администрации Президента в здании «Үкімет үйі» по адресу: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 6, в рабочие дни с 09:00 до 15:30 (обед с 13:00 до 14:30), а также в субботу с 10:00 до 11:00.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

В авангарде мировых стандартов
В Астане наградили юных журналистов
Наука, музыка, спорт: что подготовили отраслевые телеканалы…
И дольше века длится день газеты

