Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ

Открыт прием заявок на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации на 2026 год, сообщили в Акорде.

Кандидатуры журналистов и творческие коллективы могут быть выдвинуты средствами массовой информации, общественными организациями и государственными органами.

«К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Прием документов осуществляется до 10 июня 2026 года», - опубликовал на своем канале в Сети Советник Президента - Пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров.

В пресс-службе Президента Республики Казахстан также проинформировали о том, что каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение или государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов.

При этом не допускается самовыдвижение кандидатов, а также творческих коллективов на получение Благодарности. Представление обладателя гранта на соискание премии возможно не ранее чем через пять лет после вручения гранта.

Отмечается, что гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно.

Представление на соискание премии или гранта (не более двух страниц формата А4) направляется на официальном бланке организации и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К документам прилагаются справка с места работы кандидата, копия удостоверения личности, краткая характеристика творческой деятельности, а также список публикаций и соответствующие материалы или ссылки на них.

Представление на объявление Благодарности также оформляется на официальном бланке и сопровождается значимыми публикациями и материалами.

К рассмотрению принимаются только материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в указанный период. При этом представленные документы возврату не подлежат.

Отдельно отмечено, что книги не рассматриваются в качестве материалов, за исключением сборников статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии, Советника Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан А.Смадиярова до 10 июня 2026 года по адресу: 010000, г. Астана, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде принимаются по почте либо через сектор служебной корреспонденции Общего отдела Администрации Президента в здании «Үкімет үйі» по адресу: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 6, в рабочие дни с 09:00 до 15:30 (обед с 13:00 до 14:30), а также в субботу с 10:00 до 11:00.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).