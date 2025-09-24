Перед просмотром постановки заместитель руководителя областного управления культуры и развития языков Сара Мадиева поздравила всех с началом сезона, отметив огромный вклад театра в культурную жизнь регио­на. Слова благодарности коллективу выразили член городского Совета ветеранов Людмила Чекалина, председатель Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин и член совета объединения Полина Воротникова. Исполняющая обязанности директора театра Валерия Сон анонсировала новые спектакли и международные проекты.

Спектакль заслуженного деятеля искусств Республики Калмыкия Баатра Колаева, поставленный по одноименной пьесе Антона Чехова, не оставил равнодушным никого. Почти на два часа зрители перенеслись в конец XIX – начало XX века, когда дворянские усадьбы переживали упадок, а на смену старому миру приходила новая реальность. Артисты театра талантливо смогли воссоздать картины прошлого.

...После нескольких лет отсутствия из Парижа возвращается домой хозяйка поместья Любовь Раневская (Марина Просалович). С ней приезжают гостившая у нее дочь Аня (Ирина Энеева). На станции их встречают брат Леонид Гаев (Анатолий Просалович) и приемная дочь Варя (Аяжан Несипбаева). Становится известно, что денег в семье нет, имение заложено в банке и выставлено на аукцион. Купец Ермолай Лопахин (Иван Иванов) предлагает территорию сада разделить на дачные участки и сдавать их в аренду. По его мнению, это было бы перс­пективно и выгодно, чтобы погасить все долги. Но разве можно вырубить прекрасный вишневый сад, с которым связано столько печальных и радостных воспоминаний?..

Другие роли в пьесе исполнили Мария Володарец, Тимур Романюк, Самат Махамбетов, Виктор Майнашев, Анна Коломейцева, Бекназар Избасаров. Художником-постановщиком выступила Рахат Сапаралиева.

Спектакль передает растерянность главных героев, их неуверенность в завтрашнем дне и неизбежность изменений.

– На сцене разворачивается тонкая и проникновенная драма. Показано прощание с ушедшей эпохой. Перед героя­ми встает болезненный выбор: продолжать жить в мире иллюзий и ностальгической привязанности к прошлому или пробудиться и приспособиться к новой жизни, принять перемены и рискнуть найти свое место в быстро меняющемся мире, – говорит заведующая литературной частью Областного русского драмтеатра Ольга Махиня.

Тонкий психологизм и ироничный взгляд Антона Чехова делают «Вишневый сад» универсальной историей, трогательной и понятной для зрителей разных возрастов.