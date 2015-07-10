И восторг, и цветы!

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
В зале, где проходит выставка замечательных полотен кисти Исмаиловой, талантливая певица (меццо-сопрано) исполнила арии из оперы Верди «Аида», М. Тулебаева «Биржан – Сара», казахские народные песни, русские романсы и «Испанское болеро» В. Чиары.
Гульфайрус Мансуровна долгие годы была главным художником театра оперы и балета им. Абая в Алматы. При жизни в одном из интервью она рассказывала, что ей доставляло огромное удовольствие стоять за кулисами и смотреть, как мастера блистали на сцене, оставляя незабываемое впечатление!
«Я очень люблю балет, люблю танец. Помню, в детстве, с шести лет, с бабушкой ходила на концерт Шары (Жиенкуловой – Авт.), – вспоминала она во время интервью. – Не было для меня никого красивее! Ее танец неподражаем! А лицо, фигура, руки!.. Я была готова смотреть на нее без конца!»
С годами интерес к балету не угасал. Напротив, театр стал стержнем творчества художницы, дал ей возможность воплотить то, что волновало в жизни и искусстве. Так она создала знаменитые портреты Куляш Байсеитовой, Шары Жиенкуловой, Шолпан Джандарбековой и других актеров, которые благодаря ее мастерству вошли в историю изобразительного искусства. Портреты кисти Исмаиловой стали символом таланта и красоты казахского народа. Они поражают меткостью характеристик, виртуозной артистичностью. Многие из этих картин являются сегодня достоянием государства.
Поэтому, по словам Дины Хамзиной, выступать на фоне высокого творчества Гульфайрус Мансуровны для нее стало честью. Свою карьеру она начинала в теат­ре оперы и балета в Алматы в 2000 году. Сегодня Дина – ведущая солистка ГТОБ Astana Opera. В ее богатом репертуаре известные партии из самых знаменитых опер. В том числе – в оперных постановках «Аида» и «Бал-маскарад», «Биржан – Сара» и «Кыз-Жибек», «Риголетто» и «Кармен», «Евгений Онегин» и «Царская невеста». Она продолжает блистательно выступать на многих известных сценах мира, и музыкальные критики разных стран посвящают ей восторженные публикации.
Дина вновь подтвердила свое высокое мастерство, став на музейном вернисаже центром зрительского внимания. Ее сложнейший по постановке и характеристикам бархатный голос смог проникновенно передать глубокие чувства героинь опер. И талант певицы по праву удостоился огромной любви и восторга публики.

