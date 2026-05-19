В погоне за счастьем

Статьи,Театр
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Иногда театр работает как машина времени, а иногда – как зеркало, в котором прошлое вдруг начинает отражать сегодняшний день. Комедия Михаила Старицкого «За двумя зайцами» в постановке Северо-Казах­станского русского драмати­ческого театра им. Н. Погодина оказывается именно таким зеркалом – ярким, шумным, почти карнавальным и при этом неожиданно тревожным в своей современности.

фото автора

На сцене – Киев позапрошлого века с его простонародной речью, пестрыми костюмами, музыкальной стихией и вечным стремлением человека к выгоде. Свирид Голохвостый, цирюльник и самопровозглашенный интеллигент, пытается разыграть сразу две партии: богатую невесту ради статуса и бедную девушку – ради чувства.

Режиссер-постановщик ­Тимур Каримжанов, художник-постановщик Галия ­Кожахметова, художник по костюмам Светлана Таныгина и хореограф Жанна Темербаева создают сценическое пространство, где все живет на эмоциях.

Удача спектакля – сыгранный ансамбль великолепных актеров. Лымариха (Ирина Полещук) – плотная, земная сила, задающая бытовую правду. Марта-бубличница (Екатерина Олькова) и Настя (Сауле Жамина) добавляют сценам живой уличной энергии.

Проня (Екатерина Майорова) одновременно смешна, трогательна и драматична. В ней живет почти детская вера в то, что статус способен заменить счастье. Голохвостый (Павел Вилков) поначалу кажется зажатым, осторожным, но ко второму действию раскрывается во всей своей гротескной природе. Его самодовольство, смешанное с паникой, к финалу достигает трагикомической высоты. За смехом начинает проступать жалость. Финальный клич Прони «Догнать и вернуть!» уже не оставляет надежды на спасение в погоне за «другой жизнью».

А как заманчиво все начиналось: «Проня Прокоповна, у вас такие перпетуальные глаза!» В ответ же слышится: «Барыня легли и просют…».

Невысокий Голохвостый боится оказаться «маленьким человеком». Отсюда этот ­псевдофранцузский лоск, модные словечки, нелепое жеманство. Комедия «За двумя зайцами» работает уже полтора века, потому что тип Голо­хвостого никуда не исчез, сегодня он, возможно, продавал бы свой «успешный успех» в Instagram, для которого снимал бы рилсы из арендованной машины.

А Проня? Смешная, нелепая, но при этом ужасно живая и жалкая в своем желании жить красивой жизнью. Именно поэтому финал оставляет легкую горечь. За фарсовыми репликами проступает не просто комедия ошибок, а история о людях, которые отчаянно пытаются переписать собственную судьбу и почти всегда проигрывают не другим, а самим себе.

Зрительские отзывы сплошь благодарные: «Буря эмоций», «Отличная игра», «Шикарные костюмы», «Проня – настоя­щая». И это правда – спектакль работает как праздник. Хотя есть в этом празднике и вторая нота. Комедия приоб­рела двойную оптику: она одновременно про тщеславие и про потерянную легкость мира, который когда-то умел смеяться без оговорок. И от этого старая пьеса сегодня звучит не только смешно, но и пронзительно.

#СКО #спектакль #За двумя зайцами #Тимур Каримжанов

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
В погоне за счастьем
Сними кино прямо из дома!
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Тогызкумалак объединяет поколения
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]