В погоне за счастьем

На сцене – Киев позапрошлого века с его простонародной речью, пестрыми костюмами, музыкальной стихией и вечным стремлением человека к выгоде. Свирид Голохвостый, цирюльник и самопровозглашенный интеллигент, пытается разыграть сразу две партии: богатую невесту ради статуса и бедную девушку – ради чувства.

Режиссер-постановщик ­Тимур Каримжанов, художник-постановщик Галия ­Кожахметова, художник по костюмам Светлана Таныгина и хореограф Жанна Темербаева создают сценическое пространство, где все живет на эмоциях.

Удача спектакля – сыгранный ансамбль великолепных актеров. Лымариха (Ирина Полещук) – плотная, земная сила, задающая бытовую правду. Марта-бубличница (Екатерина Олькова) и Настя (Сауле Жамина) добавляют сценам живой уличной энергии.

Проня (Екатерина Майорова) одновременно смешна, трогательна и драматична. В ней живет почти детская вера в то, что статус способен заменить счастье. Голохвостый (Павел Вилков) поначалу кажется зажатым, осторожным, но ко второму действию раскрывается во всей своей гротескной природе. Его самодовольство, смешанное с паникой, к финалу достигает трагикомической высоты. За смехом начинает проступать жалость. Финальный клич Прони «Догнать и вернуть!» уже не оставляет надежды на спасение в погоне за «другой жизнью».

А как заманчиво все начиналось: «Проня Прокоповна, у вас такие перпетуальные глаза!» В ответ же слышится: «Барыня легли и просют…».

Невысокий Голохвостый боится оказаться «маленьким человеком». Отсюда этот ­псевдофранцузский лоск, модные словечки, нелепое жеманство. Комедия «За двумя зайцами» работает уже полтора века, потому что тип Голо­хвостого никуда не исчез, сегодня он, возможно, продавал бы свой «успешный успех» в Instagram, для которого снимал бы рилсы из арендованной машины.

А Проня? Смешная, нелепая, но при этом ужасно живая и жалкая в своем желании жить красивой жизнью. Именно поэтому финал оставляет легкую горечь. За фарсовыми репликами проступает не просто комедия ошибок, а история о людях, которые отчаянно пытаются переписать собственную судьбу и почти всегда проигрывают не другим, а самим себе.

Зрительские отзывы сплошь благодарные: «Буря эмоций», «Отличная игра», «Шикарные костюмы», «Проня – настоя­щая». И это правда – спектакль работает как праздник. Хотя есть в этом празднике и вторая нота. Комедия приоб­рела двойную оптику: она одновременно про тщеславие и про потерянную легкость мира, который когда-то умел смеяться без оговорок. И от этого старая пьеса сегодня звучит не только смешно, но и пронзительно.